استبعاد رئيس لجنة وملاحظين ورصد 9 حالات غش.. امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس

أدى 100 ألف و435 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات» امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر، وهندسة فراغية»، من إجمالي 100 ألف و749 طالبًا وطالبة، وذلك في اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلبة الثانوية العامة «المكفوفون» امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة أولى» بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

وشدد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على جميع المديريات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية بأنه في حالة ضبط أي حالات للغش سواء من داخل اللجان، أو غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يحول الشخص المسؤول عن مكافحة الغش «العصا الإلكترونية» لهذه اللجنة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وحرص «حجازي» على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

استبعاد رئيس لجنة بالبحيرة

وأشار إلى أنه قد تم استبعاد رئيس لجنة بمحافظة البحيرة نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

كما تم استبعاد 2 ملاحظين بإدارة النزهة محافظة القاهرة وذلك نتيجة رصد كاميرات المراقبة؛ لعدم الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجنة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.

رصد 9 حالات غش

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 9 حالات غش وهم:

- الطالب «ع.ا.م» بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال الواتس آب.

- الطالب «ا.م.ا» بإدارة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته 2 تابلت مهكر.

- الطالب «ا.ع.م» بإدارة الدقي بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته قلم بكاميرا، وشريحة وجد عليها صور من الامتحان.

- الطالب «ا.م.ع» بإدارة كوم أمبو بمحافظة أسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى عليه إجابات.

- الطالب «م.ب.ع» بإدارة كوم أمبو بمحافظة أسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال التليجرام.

- الطالب «ا.م.ا» بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط تابلت مهكر.

- الطالب «م.ع.ا» بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لضبط موبايل بحوزته.

- الطالبة «ه.ا.ف» بإدارة زفتى بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت بشريحة خارجية.

- الطالب «م.ى.ا» بإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط محمول بحوزته، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.