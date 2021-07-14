سرعته وشدته وأماكن انتشاره.. تعرف على متحور كورونا الجديد «لامبدا»

كشف الدكتور محمد سُليمان، أستاذ جراحة القلب ورئيس قسم البحث العلمي بمستشفى كاترينا، تفاصيل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يسمى متحور لامبدا، قائلا إنّ الفيروس مُستمر في التحور ليبقى في محاربة المناعة، وهذا شيء طبيعي في علم البيولوجي، ومنظمة الصحة العالمية عند ظهور تحور جديد تسميه بحرف من أحرف اللغة الإغريقية، متابعا: «أنا خايف بعد سنة ولا اتنين تخلص الحروف والفيروس يستمر في التحور».

متحور لامبدا يبدو سريعا

وأضاف «سليمان»، خلال اتصال عبر «سكايب» من أيندهوفن، ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق، اليوم الأربعاء، أنّ التحور الجديد يشابه أي تحور يحدث في البداية، يبدو أنّه سريع الانتشار، لكنه لا يوافق على الحديث الذي يشير بأنه يقاوم الأجسام المضادة التي تكونت في جسم الإنسان، إذ إنه ظهر هذا التحور في يونيو الماضي، تحديدا في بيرو بأمريكا اللاتينية، ثم انتشر بعد ذلك في 27 دولة.

ينتشر في أمريكا الجنوبية

وأشار الطبيب إلى أن التحور الجديد منتشر في أمريكا الجنوبية مثل تشيلي وباراجواي وأوروجواي والأرجنتين وكولومبيا، وللأسف بالرغم من أن تعداد هذه الدول حوالي 8% من التعداد العالمي إلا أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا 20% من إصابات العالم.

الفرق بين لامبدا ودلتا

وأوضح أن تحور «لامبدا» يشابه إلى حد بعيد تحور دلتا، إذ إن أي تحور في بدايته يبدو أنه سريع الانتشار، لأن الأجسام المضادة التي تكونت لا تتعامل مع التحور بصفة مباشرة، لافتا إلى أن المهم ليس سرعة انتشاره ولكن شدته، ولم يثبت في أي من التحورات التي ظهرت هذا العام بداية من التحور البرازيلي والإنجليزي والهندي إضافة لتحور لامبدا أنها تسبب إصابة أشد بفيروس كورونا.

تصريحات منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد

ونوه بأن حديث منظمة الصحة العالمية بشأن أن التحور الجديد يستطيع مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء صحيح، للأسف مبني على مبدأ نظري، «أي تحور جديد مش بنبقى عارفينه، وهل هو تحور كلي في الفيروس ولا جزئي، ولازم المنظمة يبقى لها احتياطات شديدة لأن محدش عارف تأثير المرض».