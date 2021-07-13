أرقام مرعبة في إصابات سلالة دلتا المتحورة في تركيا «فيديو»

أعلنت السلطات في تركيا، اليوم الثلاثاء، أن إصابات سلالة دلتا المتحورة في تركيا قفزت لثلاث مرات إضافية خلال الأسبوع الأخير، حيث جاءت هذه التصريحات على لسان ​وزير الصحة​ التركي، فخر ​الدين​ قوجة، في مؤتمر صحفي، في مقر مجلس الوزراء التركي.

منحنى الإصابة بسلالة دلتا المتحورة في تركيا يزداد خلال العطلة الأسبوعية

وقال فخر ​الدين​ قوجة، إن «عدد ​الإصابات​ بسلالة ​دلتا المتحورة​ من ​فيروس كورونا​ ارتفع في ​تركيا​ إلى نحو 750 حالة من 284 حالة قبل سبعة أيام، وإن إجمالي الحالات زاد بنسبة 20% في العطلة الأسبوعية مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع»، حسبما نقلت عنه وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار وزير الصحة التركي للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء​ في أنقرة، إلى أن هذه الزيادات ظهرت أكثر في أماكن ينخفض فيها مستوى التطعيم خاصة في محافظات جنوب شرقي البلاد.

ورفعت تركيا معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في أول يوليو الجاري، بعد أن تراجعت الإصابات اليومية بشدة من الذروة التي تجاوزت فيها 60 ألف حالة في ​أبريل الماضي​ إلى نحو 5000 إصابة، لكن وزير الصحة التركي فخر ​الدين​ قوجة حذر من أن الأرقام ​الجديدة​ تشير إلى اتجاه صعودي.

وأصيب أكثر من 183.96 ‬مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس التاجي إلى أربعة ملايين و137398، كما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من العام 2019، وتحتل تركيا المرتبة السادسة ضمن أكثر 10 دول إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، حسبما أظهر إحصاء لوكالة «رويترز» للأنباء.