إلغاء إجازات المسؤولين بجنوب سيناء خلال عيد الأضحى

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلغاء الإجازات الرسمية لجميع المسئولين في المحافظة ومجالس المدن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتوفير سبل الراحة لمواطني المحافظة والزائرين القادمين إلى المنتجعات السياحية لقضاء إجازة العيد.

وأكد المحافظ، أنه جرى تجهيز المجازر لذبح الأضاحي في العيد بالمجان للمواطنين، وطالب بإقامة شادر بكل مدينة لا يوجد بها مجزر للذبح، مع إشراف طبيب بيطري على الشوادر خلال عمليات الذبح.

ووجه الشكر إلى الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، على جهودها في تنظيم عمليات ذبح العجول المخصصة للحالات غير القادرة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الذي عقدها المحافظ اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، رؤساء المدن ومديري المديريات، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى.

وشدد المحافظ على ضرورة قيام مديريات التموين، والطب البيطري، والصحة، بحملات تفتيشية على جميع المحال التجارية والجزارين، لضبط الأسواق، وضبط أي مخالفات.

وأكد المحافظ أن مركز العمليات الرئيسي بديوان عام المحافظة يعمل على مدار 24 ساعة خلال أجازة العيد، والتواصل مع المراكز الفرعية بمجالس المدن لتدخل السريع فور حدوث أي طوارئ.

وطالب بتواجد فرق من مرفق الإسعاف على طول الطرق الدولية والرئيسية، للتواجد السريع عند وقوع أي حوادث، والتدخل السريع لإنقاذ أرواح المواطنين، مع توافر أطقم من الأطباء في كافة التخصصات الطبية بكافة المستشفيات طوال فترة إجازة العيد، ومنع الأجازات للأطباء والمسعفين خلال العيد.

وأعلن أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وافق علي إرسال 40 ألف كيلو من اللحوم عقب عيد الأضحى من خلال صكوك الأضاحي، وناشد الجميع بالمشاركة في شراء هذه الصكوك.