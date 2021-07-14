رابط الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الدبلومات الفنية 2021 «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» فور الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول وأعمال التجميع والمراجعة، بعد ان انتهت الامتحانات النظرية.

رابط الحصول علي النتيجة برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2021 «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» الحصول علي النتيجة فور الإعلان عنها من خلال الرابط من هنـــــا، وذلك فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

لينك الحصول علي النتيجة

ويستطيع أي طالب علي مستوي محافظات مصر المختلفة من خلال تحديد نوع التعليم الفني الذي درسه «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي»، الحصول علي نتيجته من خلال إدخال رقم الجلوس فقط والحصول علي النتيجة فور الإعلان الرسمي عنها.

انتظار إعلان نتائج الدبومات الفنية 2021

وينتظر طلاب الدبلومات الفنية النتيجة لعام 2021 في القاهرة والجيزة والقليوبية، والوجه البحري في محافظات الدقهلية والغربية والشرقية ودمياط والبحيرة، و كفر الشيخ، وكذلك في الإسكندرية ومطروح، بالإضافة إلي محافظات الصعيد في بني سويف وقنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد، الأقصر والفيوم، ويمكنهم فور إعلان النتيجة الحصول عليها من الرابط.

أعداد طلاب الدبلومات الفنية 2021 في محافظة الدقهلية

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لآ داء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في محافظ الدقهلية 45 ألف 818 طالب وطالبة في كافة التخصصات ممثلين كالاتي «الصناعي 28970 طالب وطالبة، و التجاري 12108 طالب وطالبة، والفندقي 643 طالب وطالبة، والزراعي 4097 طالب وطالبة».