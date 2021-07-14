نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس.. خلال أيام

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، ستظهر عقب إنتهاء عطلة عيد الأضحى 2021، لافتة إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الدبلومات الفنية، قاربت على الانتهاء، مؤكدة أنه عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات في جميع المواد سيتم رصد الدرجات، ومن ثم اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليتم إعلانها بشكل رسمي من خلال هذا الرابط.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس: ستعلن عقب إنتهاء عطلة عيد الأضحى 2021

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي، إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، ستظهر من خلال هذا الرابط، وأيضاً في المدارس الفنية، مؤكدة أن امتحانات الدبلومات الفنية، تمت بصورة منتظمة وطبيعية، ولم ترصد أي معوقات تؤثر على سيرها، لافتة إلى أنه سيجري توقيع عقوبات رادعة على كل الطلاب الذين جرى تحرير محاضر غش لهم، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، ستعلن مجمعة وكل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها، مؤكدة أن نحو 750 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية، في لجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، وذلك للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، لافتة أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس: لم نرصد أى إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، ستظهر خلال أيام، مشيراً إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات في كل التخصصات قاربت على الانتهاء، وأنه عقب الانتهاء من التصحيح سيجري تقدير الدرجات والمراجعة، قبل إعلانها بشكل رسمي، حيث سيجري تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وكل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، منوهاً بأن فيروس كورونا لن ولم يؤثر على سير عملية تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية وتقدير الدرجات.