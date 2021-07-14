مجازاة مسؤولين بوحدة محلية في حادث سيارة نقل قمامة لأبو زعبل

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 5 من مسئولي إحدى الوحدات المحلية بالقليوبية، في قضية حادث سير سيارة تابع للوحدة المحلية، أثناء تجميعها القمامة، ونقلها إلى منطقة أبو زعبل.

وتضمن الحكم مجازاة «ه. أ» مسئول الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، و«م. م» مسئول المخازن بالوحدة، بخصم أجر سبعة أيام من راتبهما، فيما برأت المحكمة باقي المحالين من التهم المنسوبة لهم، وهم سكرتير الوحدة المحلية، رئيس الوحدة المحلية، رئيس مجلس المدينة.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال حادث السيارة ميتسوبيشي قلاب حمولة 12م، بتحرير مذكرة، وعرضها على رئيس مجلس المدينة، وقت وقوع الحادث عام 2018، بالمخالفة للتعليمات، كما سلم عهدة السيارة محل الواقعة إلى سائق، رغم كونه متعاقد مع جهة عمله بعقد عمل يومي، وبالمخالفة للائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.

ونُسب للثانية، قعدت عن اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال حادث السيارة، وقعدت الثالثة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة، لدى تجميعه القمامة، ونقلها إلى المرفق الصحي بأبو زعبل، وسلم الرابع عهدت السيارة إلى السائق رغم انه متعاقد بعقد يومي، فيما أعطى الخامس أمر إلى المختصين بالوحدة المحلية، بقطر السيارة التابعة للوحدة المحلية دون اتخاذ اللازم حيال الحادث.