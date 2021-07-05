مجلس الدولة ينهي نزاعا بين «الدقهلية» والتأمين الصحي بشأن زيادة قيمة إيجارية

شهدت محاكم مجلس الدولة، نزاعاً بين هيئة التأمين الصحي ومحافظة الدقهلية، لزيادة الإيجار الذي تتقاضاه المحافظة من الهيئة من جنيه واحد للمتر إلى 10 جنيهات.

الجمعية أفتت بأحقية المحافظة في الزيادة

وحسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يسري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وأفتت بأحقية مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في المطالبة بأجرة المثل للدور الأرضي والأول العلوي بمبني مجمع المصالح الحكومية المؤجرين لإدارة التأمين الصحي بالسنبلاوين من جنيه واحد للمتر إلى 10 جنيهات للمتر.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه في غضون شهري مارس وأبريل من عام 2019م وافق محافظ الدقهلية على تأجير الدور الأرضي والأول العلوي بمبنى مجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي بالسنبلاوين مقابل إيجار اسمي مقداره «جنيه واحد فقط» للمتر المربع شهريا استنادا إلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979.

وأوضحت الفتوى، أن الوحدات المؤجرة من الأموال الخاصة المملوكة للمحافظة (ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين)، وكان الثابت أن قرار المحافظ بالموافقة على الإيجار الاسمي سالف البيان قد صدر بدون العرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والحصول على موافقته بوصفه السلطة المختصة قانونا بالتصرف في أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة.

وأضافت: «ثم صدر قرار محافظ الدقهلية رقم (644) لسنة 2018 بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية للمتر بمجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين، وانتهت تلك اللجنة إلى أن القيمة الإيجارية لتلك الأماكن بواقع 10 جنيهات و33 قرش شهريا للمتر المربع، وبتاريخ 29 ابريل 2019 أرسل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين كتابه إلى مدير عام التأمين الصحي بفرع شمال شرق الدقهلية متضمنا زيادة القيمة الإيجارية لتصبح 10 جنيهات و33 قرش للمتر المربع شهريا اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك كله في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحلية في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، فمن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين- في هذا الشان- قد وافق صحيح حکم قانون الإدارة المحلية المشار إليه».

صدرت الفتوى لحل النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة الدقهلية، بشأن مدى أحقية المحافظة في زيادة القيمة الإيجارية للدور الأرضي بمساحة 100 متر، والدور الأول العلوي بمساحة 720 مترا بمبني مجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين، المؤجرين للهيئة الإدارة التأمين الصحي بالسنبلاوين من إيجار اسمي بواقع جنيه واحد للمتر المربع إلى (10جنيه و33 قرشا ) للمتر المربع.