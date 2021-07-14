صرف 4.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قبل قليل، أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وافق على صرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مديرية القوي العاملة بالمحافظة حريصة على توفر فرص عمل للشباب، وذوي القدرات الخاصة بالقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى.

ومن جانبه، قال أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه يجري حالياً العمل على صرف مبلغ 4 ملايين و927 ألف جنيه، لعدد 42 ألف مواطن، بواقع 1000 جنيه لكل مواطن.

توفير 623 فرصة عمل لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل

وأكد مدير القوى العاملة أن المديرية وفرت فرص عمل لـ623 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، خلال أول شهرين من العام الجاري، بينهم 388 شاباً في شهر يناير، و235 شاباً خلال شهر فبراير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ3 شبان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق مبادرة لتوزيع عدد من المراتب مجاناً على العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات التي ساهمت بـ60 مرتبة مستعملة، ووفرت المديرية عدداً آخر، حرصاً على سلامة وصحة العمال.

وأوضح أن اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء ناقشت منشور وزارة المالية رقم (6) لسنة 2021، والخاص بنظام الدفع الإلكتروني، ووافقت اللجنة بالإجماع، على تنظيم احتفالية لتسليم بوليصة التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة، وصرف 4 منح للعمالة غير المنتظمة، بواقع منحة زواج لعامل، ومنحة رعاية صحية لعاملين، ومنحة مولود لعامل.

تسجيل 72 عاملاً جديداً على منظومة العمالة غير المنتظمة

وأكد أنه جرى خلال الفترة الماضية، تسجيل 72 عاملاً جديداً على منظومة العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وتعيين 388 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وصرف 20 ألف جنيه منحة لـ9 عـمال من العمالة غير المنتظمة، بواقع 12 ألف جنيه منحة مولود لـ6 عمال، و6 آلاف جنيه منح زواج لعاملين، و2000 جنيه منحة لعامل، لإجراء جراحة بسيطة.

المديرية تلقت 66 شكوى عمالية

وأشار إلى أن المديرية تلقت 66 شكوى عمالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لنحو 7 شكاوى، وتسوية 23 شكوى ودياً، ويجري البحث في 10 شكاوى.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قال وكيل المديرية إنه جرى التفتيش على 30 منشأة، لمتابعة مدى تطبيق السلامة والصحة المهنية، وإعادة التفتيش على 193 منشأة، وأسفرت لجان المتابعة عن تحرير 25 محضراً، وعقد 5 ندوات للتوعية، وإجراء 26 قياس ،وبحث 3 شكاوى.