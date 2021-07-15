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حظك اليوم برج السرطان الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:18 ص | الخميس 15 يوليو 2021
حظك اليوم برج السرطان الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج السرطان الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر برج السرطان الرابع في دائرة الأبراج، إذ يتسم مواليد البرج بإحساسهم المرهف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان 15-7-2021 على الصعيد المهني  

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم برج السرطان 15-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

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