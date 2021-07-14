رئيس جامعة الأقصر يترأس مجلس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعاً مع مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، اليوم الأربعاء، بحضور مدير المركز، الدكتور محمود النوبي، وأعضاء المركز، لمناقشة خطته التدريبية لشهر أغسطس، وآخر المستجدات ومتطلبات المركز.

وافق المجلس خلال اجتماعه برئاسة رئيس جامعة الأقصر، اليوم، على عدة قرارات، أبرزها الموافقة على تنظيم دورات طبية مكثفة، على أن يحدد مدة 10 ساعات للدورة التدريبية، تنفذ على مدار يومين، بواقع 5 ساعات في اليوم التدريبي الواحد.

كما تمت الموافقة على تخفيض سعر تكلفة الدورات التدريبية وورش العمل والتي تتضمن الموارد البشرية، الدراسات العليا، تنمية مهارات سلوكية وثقافية وعلمية، مع تخفيض قيمة الاشتراك، أو دعم هذه البرامج من الجامعة.

ووافق المجلس على عرض حاجة العمل بالمركز لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية داخلية، وعمل موقع خدمي تابع لموقع الجامعة، يسجل من خلاله الراغبون في الالتحاق بدورات المركز عبر شبكة الإنترنت.

وأكد الدكتور محمد محجوب أن اهتمام الجامعة بالدورات التدريبية يأتي من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين آداء أعضاء هيئة التدريس بما يصب في صالح أبنائنا الطلاب، إلى جانب الاهتمام استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، وذلك لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمي، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، ضمن رؤية الجامعة.

وأشار الدكتور محمود النوبي، مدير المركز، إلى أن فريق العمل بالإدارة بالمركز يسعى جاهداً لتطبيق سياسة التحول الرقمي التي تدعمها الدولة ووزارة التعليم العالي، ورئيس جامعة الأقصر، من خلال دعوة الزملاء بالتسجيل في كافة برامج المركز.

كما شدد رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال تطبيق الدورات بالمركز حفاظاً على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.