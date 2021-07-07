رئيس جامعة الأقصر يلتقى رئيس جهاز «طيبة» لبحث التعاون المشترك

التقى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، اليوم، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والجهاز.

تناول اللقاء بحث إقامة مستشفى تابع لكلية الطب بطيبة، على مساحة خمسة أفدنة، وتسليم الجامعة 100 فدان تمهيدًا لإنشاء الكليات المستقبلية التي ستضمها الجامعة، بالإضافة لإقامة ملعب خماسي لكلية السياحة والفنادق

وثمّن رئيس جامعة الأقصر، الجهود المبذولة من جانب جهاز طيبة في إطار التعاون المثمر والفعال وتحقيق المنفعة المتبادلة، إلى جانب جهود المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ودعمه للجامعة لتذليل أية عقبات لاستكمال أعمال الإنشاءات للكليات المستقبلية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر أن الجامعة رغم كونها حديثة إلا أنها في تطور كل يوم، ونسابق الزمن لإنجاز الكليات المخطط إلحاقها بالجامعة في سبيل تحقيق التوازن بما يحقق الاحتياجات التنموية للمجتمع الأقصري، لمواكبة ماتشهده المحافظة من مشروعات قومية تطمح الدولة لصنع نهضة مستقبلية من خلالها.

وأجرى رئيس الجامعة جولات تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية بكليتي التربية والعلوم بمدينة طيبة الجديدة، للوقوف على نسب التنفيذ التي تمت بالكليات، مشددًا على سرعة إنجازها في الموعد المحدد لدخولها الخدمة التعليمية العام المقبل.

وكان رئيس جامعة الأقصر افتتح حاضنة أعمال مسار بكلية الفنون الجمييلة، مقر كلية الفنون الجميلة بالجامعة بالتعاون مع إنرووت للتنمية والممول من الحكومة الهولندية.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بالتعاون المثمر مع مشروع مسار والذي ينفذ تدريبات تقدم حلولا مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية.