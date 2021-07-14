قانوني يزف بشرى: مبادرة التمويل العقاري تحل أزمة الإيجار القديم

ترحيب كبير بين المصريين منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة التمويل العقاري التي تهدف إلي توفير الشقق والوحدات السكنية للراغبين بها بتقسيط يصل إلى 30 عاما، خاصة أن البعض يرى فيها الحل لأزمة الإيجار القديم، التي تتسب في مشكلات عديدة من حين لآخر بين الملاك والمستأجرين، مما دفع بعض الملاك بتعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بالإيجار القديم.

محام: مبادرة التمويل العقاري خطوة لخروج المستأجرين من شقق الإيجار القديم

وزف المحامي أسامة الشوري، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الإيجار القديم، بشرى إلى متضرري الإيجار القديم، مؤكداً أن مبادرة التمويل العقاري 2021 تلعب دورا في القضاء علي أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين وذلك بعد توفير العديد من الشقق السكنية للمواطنين على تقسيط يصل إلى ٣٠ عاما، موضحاً أن توفير التمويل والتقسيط بشرائح مريحة ومناسبة لكل فئة من شأنها أن تحل مشكلة الإيجار القديم، والتي يعتبر سببها الأساسي عدم وجود بديل تمليكي مناسب، لكن مع مبادرة التمويل العقاري، فالبديل أصبح متوفراً، وبشكل مناسب، وبصيغة أفضل كثيراً من الإيجار سواء القديم أو الجديد، وهذه الصيغة التي تضمنها مبادرة التمويل العقاري مرضية لكل الفئات.

وفي توضيح جديد، قال المحامي أسامة الشوري، إنه من المتوقع أن يتم تعديل جديد لقانون الإيجار القديم، وعرضه علي مجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم التي تسببت في الخلاف بين الملاك والمستأجرين خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه بحكم خبرته في مجال القانون والمحاماة فإن مبادرة التمويل العقاري طُرحت تمهيدا لتعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، وذلك علي حسب ما ذكره.

وأضاف الشوري في تصريحات لـ«الوطن» أن مبادرة التمويل العقاري جاءت في وقت هام جدا للشعب المصري نظرا لأن هناك عدد كبير من الشباب المصري يحتاجون إلي شقق سكنية للعيش بها، وأيضا للقضاء تدريجيا علي أزمة الإيجار القديم «مبادرة التمويل العقاري من خلال التقسيط علي 30 سنة، خطوة لخروج المستأجرين من شقق الإيجار القديم علي المدى البعيد لأنه سيكون متوفر للجميع وحدات سكنية» وذلك علي حد قوله.

هل ستخضع مبادرة التمويل العقاري لشقق الإيجار القديم؟

وبسؤال البعض عن خضوع مبادرة التمويل العقاري لشقق الإيجار القديم من عدمه، أكد شوري، أن هذه الشقق لا تخضع لمبادرة التمويل العقاري إلا في حال تعديل قانون الإيجار القديم والعمل به، ولكنها في الوقت الحالي لا تخضع لعدم توافر الشروط التي جاءت في مبادرة التمويل العقاري ومنها أن تكون الوحدة السكنية خالية: «مينفعش تشتري شقة إيجار قديم من خلال مبادرة التمويل العقاري لأن الوحدة هتكون مشغولة».

وتابع: «هناك عدد من من أعضاء مجلس النواب حاولوا إنهاء مشروع قانون الإيجار القديم من خلال طلبات الإحاطة أو مناقشته خلال السنوات الماضية إلا أنهم فشلوا في ذلك لعدم توافر قاعدة بيانات لديهم، محدش من النواب هيقدر يعمل تغيير في الموضوع ده، لأن الموضوع محتاج لقاعدة بيانات عريضة لتقديم مشروع قانون عادل ومناسب لجميع الأطراف».

وحول الحديث عن المستأجرين الذين يبلغ عمرهم 70 عاما وأكثر، أكد الشوري البنوك المصرية سياستها لا تنص على منحهم قروضا لمدة 30 عاما من أجل مبادرة التمويل العقاري أو لغيره، إلا أنه من المقرر أن يكون هناك خطة متكاملة لهذه الفئة، سواء من إعطاء وحدات سكنية مجانا لهم أو تأجيرها بمبلغ بسيط علي حسب وصفه.