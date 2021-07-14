أسعار جديدة للعب الأطفال في الأسواق

قال أسامة جعفر رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال الأسبق بالغرفة التجارية للقاهرة، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار لعب الأطفال في السوق المحلية، بنسبة تتجاوز الـ20%.

وأضاف لـ«الوطن»، هناك توقعات بمزيد من الارتفاع بسبب زيادة أسعار الشحن، وقيود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، التي تلزم المستورد بفرض حظر على استيراد 50 سلعة من الخارج بغرض الاتجار، إلا بعد تسجيل مصانعها المصدرة لمصر، بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح أن مصر لا تصنع لعب الأطفال، والموجود منها في الأسواق بدائي، مشيرا إلى أن لعب الأطفال من الأصناف المعقدة جمركيا، وتخضع للعمليات الجمركية، وتحصل الجمارك على 60% من قيمتها الأصلية.

وقال بركات صفا، نائب شعبة الأدوات المكتبية، ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك طلب محدود على لعب الاطفال فى عيد الأضحى، لافتا إلى أن الأسواق لم تشهد أي عمليات استيرادية لعيد الأضحى.

وأوضح أن التجار يستوردون ألعاب الأطفال، لموسمي عيد الفطر والأضحى، حيث يعد الأضحى امتداد لعيد الفطر، كاشفا أن مصر استوردت ما قيمته 88 مليون دولار لعب أطفال، خلال العام الجاري.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الألعاب، أكد «صفا» بسبب زيادة تكلفة الشحن العالمي وارتفاع تكاليف الشحن، والبلاستك بشكل كبير حول العالم، مشيرا إلى أن أدوات ومستلزمات المصايف خطفت «زبون» لعب الأطفال في عيد الأضحى، وخاصة بعد قرار الحكومة بفتح الشواطى أمام الجمهور.

ورصد «صفا»، أن «لعب الأطفال» البناتي، «أدوات المطبخ»، تباع بأسعار تتراوح من 20- 50 جنيها، والعرائس الشعبية من 10- 150 جنيها، أما الأولادي، يباع المسدس من 15- 125 جنيها، والسيارات من 40 حتى 150 جنيها.

أدوات مستلزمات المصايف

- الجردل يباع بسعر يتراوح من 25 حتى 80 جنيها.

- العوامة من 10 حتى 25 جنيها.

- الكتافات تباع بسعر يبدأ من 15 حتى 25 جنيها.

- اللايف جاكت يباع من 20 حتى 30 جنيها.

- العوامة بمظلة تباع بـ75 جنيها.

- المرتبة تباع بـ60 جنيها.

- حمامات السباحة تباع بأسعار تتراوح من 2000 حتى 10000 جنيه.