7 عادات شائعة تعرضك لخطر الكهرباء.. إحداها تخص لعب الأطفال

هناك بعض العادات التي يرتكبها الأشخاص في بعض الأحيان، من شأنها أن تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء واستخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل، التي نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، بعض العادات التي تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء داخل المنزل، وفقا لما ذكرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهي كالآتي:

عادات تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء

1- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر.

2- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

3- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

4- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

5- عدم التأكد دائما بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

6- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

7- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.

أبرز إرشادات الكهرباء لترشيد وخفض الاستهلاك الشهري:

- عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة ملصق بها بطاقة كفاءة الطاقة، واملأ الفراغات بالفريزر، اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

ـ عدم وضع الطعام الساخن في الثلاجة ومن الأفضل تركه حتى يبرد.

- إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لباب الثلاجة للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج.

ـ الحرص على تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا، واستخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع ويفرق في الاستهلاك.

ـ اهتم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط، ولا تقوم بزيادة كمية المياه، ويمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

ـ احرص على إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بكفاءة أقل وتستهلك كهرباء أكثر.