تفاصيل ترقيات 880 ألف موظف حكومي.. إعلانها بعد اعتماد رئيس الوزراء

أثارت البشرى السارة التي زفها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر أحد البرامج الفضائية أمس، بشأن حركة ترقيات2021 التي ستشمل 880 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، ردود أفعال إيجابية كبيرة بين الموظفين.

التنسيق مع وزارة المالية.. وعرض مشروع ترقية موظفي الجهاز الإداري على رئيس مجلس الوزراء

«الوطن» تنشر مزيدًا من التفاصيل حول إجراء حركة الترقيات 2021 لموظفي الجهاز الإداري للدولة في السطور التالية، بعدما أكد صالح الشيخ، أن حركة الترقيات 2021، يتم التجهيز لها بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن الجهاز بصدد عرض تفاصيل الحركة على رئيس مجلس الوزراء، في ملف تحت عنوان «مشروع قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة».

الموظفون على الدرجة الأولى سيتم تعويضهم عن الترقيات بصرف حافز مالي

وأضاف رئيس التنظيم والإدارة، أن الموظفين على الدرجة الأولى، سيتم تعويضهم عن الترقيات، بصرف حافز مالي لهم لمدة ثلاث سنوات، حيث إنهم بعد صولهم للدرجة الأولى فقد وصلوا لأعلى درجات الترقيات ولن تشملهم حركة الترقيات.

التنظيم والإدارة ينشىء موقعا إلكترونيا للاستعلام عن الترقيات

وأوضح رئيس التنظيم والإدارة ،أن الجهاز كان قد أنشأ موقعا الإلكترونيا ورابطا يسهل على موظفي الجهاز الإداري للدولة الاسترشاد والاستعلام عن موقفهم من الترقيات .

وفي ذات السياق، قالت مصادر حكومية، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيعلن عن حركة الترقيات 2021 بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها واعتمادها رسميا.

وأوضحت المصادر الحكومية لـ«الوطن» أن حركة الترقيات، تعد هي ثاني أكبر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، بعد أكبر حركة ترقيات شهدها الجهاز في عام 2019 والتي شملت أكثر من مليون موظف حكومي.

ولفتت المصادر إلى أن حركة الترقيات ستشمل كل الموظفين من الدرجة السادسة إلى الدرجة الأولى، الذين استوفوا كل شروط وضوابط الترقيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن بينها استيفاؤهم للمدد البينية للترقيات من درجة وظيفية للدرجة الأعلى بحسب جداول الترقيات التي فسرتها اللائحة، فضلا عن شروط عدم التعرض لتوقيع عقوبات إدارية وأحكام جنائية نهائية، وشروط عدم التواجد في إجازة بدون مرتب وقت صدور حركة الترقيات.

880 ألف موظف يستحقون الترقية

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة، انتهى من مراجعة ملفات 880 ألف موظف يستحقون الحصول على الترقيات في حركة ترقيات 2021، وذلك وقفا للقواعد المذكورة سالفا والمدرجة في مواد أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر مؤخرا القرار رقم 101 لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، كما أصدّر رئيس الجهاز أيضًا القواعد التنفيذية للقرار في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية.

جدير بالذكر أنَّ حركة الترقيات الأخيرة التي أُجريت عام 2019، وشملت حوالي مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، كلفت خزانة الدولة نحو أكثر من مليار جنيه.