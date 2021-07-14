الشوربجي وزكي يناقشان التعاون المشترك بين المؤسسات القومية وجامعة طنطا

استقبل المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المؤسسات الصحفية القومية والجامعة، في المجالات الثقافية والتعليمية، وإنشاء المعارض والمكتبات ومجالات الصحافة والطباعة والإعلان.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان لها، إنه في بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برئيس الجامعة، مؤكدا أن جامعة طنطا منارة للعلم والمعرفة بقلب الدلتا.

مشروع مستشفى 900900

وأشاد «الشوربجي» بمشروع مستشفى 900900 الجديد الذي أطلقته الجامعة، ليكون أول مستشفى جامعي ذكي بمواصفات عالمية يجري إنشاؤه في مدينة المحلة الكبرى، موضحا أن ذلك المشروع يدعم القطاع الصحي بالغربية، ويقدم الخدمات الطبية للمرضى بمحافظات الدلتا.

الذكاء الاصناعي

كما أشاد المهندس عبدالصادق الشوربجي، بمواكبة الجامعة للجديد في عالم الذكاء الاصطناعي بامتلاكها وحدة روبوت ذكي بكلية الهندسة لتدريب الطلاب على أحدث تكنولوجيا والاهتمام بدعم منظومة البحث العلمي واستحداث برامج في أحدث العلوم لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.

جامعة طنطا

من جانبه، أكد رئيس جامعة طنطا أن «الهيئة الوطنية للصحافة بقيادة المهندس عبدالصادق الشوربجي، حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف إعادة الهيكلة للمؤسسات الصحفية القومية في إطار مواجهة التحديات الراهنة التي تعاني منها الصحافة الورقية في العالم أجمع، فضلا عن تعزيز دورها التاريخي والقومي كأداة رئيسية للتثقيف والتنوير، بحسب تعبيره.

وتابعت الهيئة في بيانها: «أشاد ذكي بالدور الوطني للصحف القومية في توعية الرأي العام بالتحديات الراهنة، وانحيازها دائما إلى قضايا الوطن».

حضر اللقاء الدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، وفي نهاية اللقاء قدم المهندس الشوربجي، درع الهيئة الوطنية للصحافة، إلى الدكتور محمود ذكي، الذي قدم بدوره درع جامعة طنطا لرئيس الهيئة.