بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 3 طائرات عسكرية محملة بمساعدات لتونس

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية، من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة والسكان، إلى الشعب التونسي الشقيق، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء في دولة تونس، لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وأعرب الجانب التونسي، عن عميق شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية، والمساندة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، مؤكدين أن تلك المساعدات، تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصري والتونسي الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات، تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة، التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.