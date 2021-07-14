نادي القضاة يحتفل بالشيخ جابر طايع.. و«الخشت» يهديه درع جامعة القاهرة

احتفل نادي قضاة مجلس الدولة، بالشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، لبلوغه سن المعاش، وتقديرا لجهوده ومسيرة عطاءه في خدمة الدعوة والدعاة ونشر صحيح الدين، خلال فترة عمله بوزارة الأوقاف، بداية من عمله كإمام بوزارة الأوقاف إلى أن وصل إلى رئيس فطاع الشؤون الدينية.

ومن المقرر أن ينهي طايع خدمته كرئيس لقطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف في 20 من يوليو الجاري.

وقدم الحفل الشيخ محمود الأبيدي إمام وخطيب المسجد الجامع بمدينتي، وبدأ بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ طه عزت، وابتهل المنشد محمد الجزار، وسط استمتاع الحضور.وحضر الاحتفالية عدد من النواب وقيادات الأوقاف، من بينهم الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والمستشار سمير يوسف البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والنائب محمود الشامي، والنائب فؤاد أباظة، والنائب أيمن محسب، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف، والدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزي لشؤون مكتب وزير الأوقاف، والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة.

وكرم اللواء يحيى عيسوى، أمين عام التنظيم بحزب مستقبل وطن، والنائب عماد حموده، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بدرع حزب مستقبل وطن ، نيابة عن النائب أشرف رشاد نائب رئيس الحزب، وذلك تقديرا لجهود طايع في خدمة الدعوة و الدعاة خلال فترة عمله بوزارة الأوقاف.كما استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وذلك لتكريمه على جهوده في تعزيز الرؤية الوسطية للإسلام خلال فترة توليه القطاع الديني بالوزارة.

الخشت: جابر طايع يمتلك عقلية علمية

وأهدي الدكتور محمد الخشت، للشيخ جابر طايع درع الجامعة؛ مشيدًا بالدور الذي قام به خلال رئاسته للقطاع الديني في وزارة الأوقاف، قائلًا: «إن الشيخ جابر طايع يمتلك عقلية علمية ويدرك الواقع والظرف التاريخي للدولة، مؤكدًا أن مهمته لم تنته بعد بلوغه سن المعاش وأن دوره كإمام وداعية ما زال مستمرا».

جدير بالذكر أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف عبر عن سعادته لتكريم جامعة القاهرة للشيخ جابر طائع.

ويشار إلى أن الدكتور جابر طايع من مواليد محافظة الأقصر، والتحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة عام 1980، وتدرج في جميع المناصب القيادية على مدار 30 عامًا حتى صدر قرار بندبه للعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف لشؤون الوجه القبلي عام 2015، كما عمل على إدارة المساجد في اطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة القائمة على الاعتدال والوسطية وانضباط الخطاب الدعوي بالضوابط الإسلامية الرصينة.