«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس عيد الأضحى: ارتفاع الحرارة والرطوبة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال أيام العيد، وستعود درجة الحرارة إلى ما بين 35 و37 مئوية بعد العيد، مع ارتفاع في نسب الرطوبة.

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة

وحذر «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يبث عبر راديو «نغم إف إم»، المواطنين من التواجد في الأماكن المغلقة بسبب درجات الحرارة، وطالبهم بالابتعاد عن أماكن الازدحام الشديد، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

استخدام الشمسية حال التواجد على الشواطئ

وتابع: «هذه الأمور مهمة للغاية خاصة في الفترة ما بين الظهيرة إلى العصر، ويجب التواجد أسفل الشمسية في حالة التواجد على الشواطئ»، كما أنه يجب على المواطنين أيضا الابتعاد عن أماكن الشبورة التي ستكون خفيفة في الصباح، وتختلف من محافظة إلى أخرى من بعد الفجر وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويجب تجنب قيادة السيارة في هذا التوقيت.