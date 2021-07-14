الأرصاد تنصح المواطنين بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس «من الضهر للعصر»

نصحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، المواطنين بضرورة تجنب التواجد تحت أشعة الشمس في فترة الظهيرة، «من الظهر وحتى العصر»، مع تجنب التواجد على الشواطئ في تلك الفترة، قائلة: «إنّ الوقت المثالي للجلوس على الشاطئ فترة الصباح الباكر وقبل المغرب، حيث تكون درجة الحرارة إلى حد ما معتدلة ولا تكون الشمس عمودية.

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ طقس اليوم وغدا الجمعة لايحمل مفاجآت، لكن بداية من يوم الجمعة المقبل يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات تقريبا، حيث تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 38 و39 درجة مئوية.

وأوضحت أنّ الطقس خلال هذه الأيام شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء السواحل الشمالية، التي تعتبر الأفضل مقارنة بباقي المحافظات، مؤكدة أن درجة الحرارة المحسوسة أعلى من القيم التي يتم تسجيلها بالفعل بحوالي من 3 لـ4 درجات، بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة.

وعن الشبورة المائية، قالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد إنّ الشبورة المائية تكون خفيفة للغاية وغير مؤثرة على الطرق، وتتلاشى سريعا مع سطوع أشعة الشمس، وتختفي بعد التاسعة صباحا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 37 - 25

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 36 - 25

شبين الكوم 37 - 25

دمنهور 35 - 24

بلطيم 32 - 23

مطروح 30 - 22

السلوم 33 - 23

سيوة 38 - 23

بورسعيد 32 - 26

دمياط 32 - 25

الزقازيق 37 - 25

المنصورة 37 - 24

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 37 - 25

العريش 33 - 25

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 26

نخل 37 - 20

نويبع 38 - 28

طابا 36 - 24

كاترين 33 - 19

الطور 37 - 25

شرم الشيخ 40 - 29

الغردقة 39 - 28

مرسى علم 38 - 27

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 25

المنيا 37 - 25

أسيوط 39 - 26

سوهاج 40 - 26

قنا 40 - 27

الأقصر 41 - 27

أسوان 42 - 28

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 42 - 27

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 37 - 26

حلايب 36 - 27

رأس حدربة 35 - 28