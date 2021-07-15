سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15-7-2021 في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15 يوليو 2021، حالة من التباين في عدد من البنوك مقابل الجنيه المصري، وفق آليات العرض والطلب في العديد من البنوك، وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن»، للمتابعين والقراء، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 15 يوليو الجاري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتى اليوم

وسجّل الدينار الكويتي وفق التعاملات التي وردت صباح اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، نحو 49.31 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 48.46 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 47.39 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدينار الكويتي نحو 49.32 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وجاء تباين سعر الدينار الكويتي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووفقا للبنك الأهلي، فإن سعر الدينار الكويتي اليوم سجل نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 49.26 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 47.39 جنيه للشراء، 52.35 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 48.46 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.48 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.