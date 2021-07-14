ريهام عبد الحكيم تغني بقيادة سليم سحاب على مسرح النافورة بدار الأوبرا

تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحابـ بمشاركة نجمة الأوبرا ريهام عبدالحكيم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين، وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الجمعة 16 يوليو على مسرح النافورة، ومنها في يوم وليلة، أمل حياتي لمحمد عبد الوهاب، على اللي جري لحلمى بكر، موشحى ياغريب الدار وعجبا لغزال لفؤاد عبد المجيد، وتصحبهم تابلوهات استعراضية يؤديها عناصر من فرقة باليه أوبرا القاهرة، وغيرها إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

يذكر أن ريهام عبد الحكيم بدأت الغناء مع كورال أطفال الأوبرا وسطرت شهادة ميلادها من خلال أدائها لإحدى المراحل العمرية فى المسلسل الشهير «كوكب الشرق»، كما تغنت بالعديد من المقدمات الغنائية لمسلسلات تليفزيونية وأفلام سينمائية ناجحة وواصلت تألقها من خلال حفلات دار الأوبرا المصرية حتى أصبح لها أعمالها وأغانيها الخاصة التى أشاد بها الجمهور والنقاد.

يذكر أن المطربة ريهام عبد الحكيم هى مطربة مصرية شابة تتمتع بصوت مميز، وتعرف عليها الجمهور من خلال مسلسل «أم كلثوم» عام 1999، حيث كانت تلعب شخصية «أم كلثوم» فى صغرها، كما شاركت أيضا بمسرحية «رابعة زهرة العاشقين»، حيث جسدت شخصية رابعة العداوية وهى صغيرة أيضا.

وبدأت ريهام بالغناء على مسارح دار اﻷوبرا المصرية وهى في سن الثانية عشر، وحصلت على جائزة مسارح اﻷوبرا عندما كانت فى هذا السن الصغير، وتمتلك فى رصيدها الغنائى ألبومين وعدة أغانى منفردة، منها تترات مسلسلات تلفزيونية والأغانى الدعائية للأفلام مثل أغنيتى فيلم عسل أسود «بالورقة والقلم» و«فيها حاجة حلوة»، كما حصلت «عبدالحكيم» على جائزة الميكروفون الذهبي من اتحاد الإذاعات العربية مرتين متتاليتين.