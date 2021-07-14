وزيرة الصحة: حوافز مالية للمتبرعين بالبلازما «كل واحد يجيب معاه 2 أو 3»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فتح 20 مركزا لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بنهاية العام الجاري، موضحة أنه من المشاريع العملاقة وجاء كمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، «هو حاجة جميلة جدًا، وادعو كل المواطنين المشاركة فيها، ونتذكر جميعًا الأب الروحي إيهاب سراج، وهو الأب الروحي للمشروع، اللي فقدناه خلال جائحة كورونا وأطلقنا اسمه على المركز تخليدًا لعطائه للبلد»، كما أن المشروع سيكون به حوافز مالية للمتبرعين.

ووجهت «زايد»، خلال مقطع فيديو عرضته قناة «TeN»، الدعوة لكل المواطنين والشباب فوق سن الـ 18 للمشاركة في التبرع بالبلازما لعلاج الكثير من الأمراض، مثل أمراض هيموفيليا وأمراض الدم، «وكذلك سنعالج أخواتنا وأمهاتنا وأبائنا اللي عندهم أمراض كلى أو كبد، أو الناس اللي بيجلها لا قدر الله حروق نتيجة أي حوادث، كل ده انقاذ لحياة المواطنين وهو مشروع عملاق»، كما أنه يُعد بداية لتصنيع المنتجات التى تحتاج إلى دقة كبيرة في التصنيع.

وأردفت وزيرة الصحة، أنها تتمنى أن يحقق المشروع نجاحا كبيرا، «كل متبرع ييجي تاني مرة يجيب معاه اثنين أو ثلاثة ويدعو الكثيرين للمشاركة، هيبقى موجود على موقع الوزارة الإلكتروني التفاصيل مين اتبرع وإيه الفوائد اللي هياخدها، والمقابل اللي هياخده، سواء مقابل مادي أو فوائد نتيجة إنه يخسر ساعة من وقته كل ده له مقابل، حتى الانتقالات هندفع المقابل لها، دي مشاركة إنسانية وبدون تحمل أي أعباء مالية».