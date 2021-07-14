«الأوقاف» تكشف ضوابط صلاة عيد الأضحى: لايوجد ساحات والخطبة 10 دقائق

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن خطبة عيد الأضحى لن تتعدى الـ10 دقائق مثل صلاة الجمعة، وتسبق الخطبة تكبيرات العيد على ألا تتجاوز مدتها 7 دقائق، وسيجرى فتح المساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة الجمعة من أجل أداء صلاة العيد: «فتح المساجد يسبق التكبيرات بـ10 دقائق فقط».

وأضاف «أبو عمر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن هناك ضوابط وإجراءات جرى وضعها في عيد الفطر الماضي، والشعب المصري كان لديه التزام ووعي كامل بالمرحلة وقتها، لذلك مر عيد الفطر بأمان، مؤكدًا أن صلاة العيد ستكون في المساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة العيد، ولن يكون هناك مجال لأداء صلاة العيد في الساحات الكبرى مثل ميدان مصطفى محمود، وغيره: «الصلاة في الساحات الكبرى موقوفة لحين زوال غمة فيروس كورونا المستجد».

وأردف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أنه سيجرى الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال تواجد المصلين في المساجد: «هناك علامات سيلتزم بها المصلون للوقوف عليها تحقيقًا لعملية التباعد الاجتماعي، وهذا الأمر جرى تنفيذه في صلاة عيد الفطر، وإذا نفذنا شيئا وكانت له نتيجة إيجابية فيجب علينا تطبيقه في المرحلة الحالية»، كما أن هذا الأمر مرتبط بالإجراءات التي وضعتها اللجنة التي تُدير أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».