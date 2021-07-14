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الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع في تيجراي

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
08:44 م | الأربعاء 14 يوليو 2021
أفراد من جبهة تحرير تيجراي يصطحبون أسرى الجيش الإثيوبي

أفراد من جبهة تحرير تيجراي يصطحبون أسرى الجيش الإثيوبي

أجرى مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، اليوم، مباحثات مع السفيرة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي جيسي لابين.

وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المناقشات تطرقت إلى مستجدات الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي وتشاد، والمحكمة المختلطة في جنوب السودان، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعرب الجانبان عن الالتزام بالشراكة القوية بين الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار القاري.

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