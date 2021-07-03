الأمم المتحدة: أكثر من 400 ألف في إقليم تيجراي الإثيوبي يعانون المجاعة

حذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي، من أن أكثر من 400 ألف في إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا يعانون المجاعة حاليا، ومن احتمال وقوع مزيد من الاشتباكات في المنطقة برغم إعلان الحكومة الاتحادية وقف إطلاق النار من جانب واحد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وعقد مجلس الأمن الدولي، بعد 6 مناقشات سرية، أول اجتماع علني له منذ بدء القتال في نوفمبر بين الحكومة المدعومة بقوات إريترية، ومقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، الحزب الحاكم في الإقليم سابقا.

وقال القائم بأعمال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، راميش راجاسينجام، لمجلس الامن الدولي، إن الوضع الإنساني في تيجراي تدهور بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، حيث زاد عدد الذين يعانون من المجاعة حاليا بنحو 50 ألفا.

وأضاف راجاسينجام، أن التقديرات أشارت إلى أن أكثر من 400 ألف شخص يعانون المجاعة و1.8 مليون آخرين على حافة المجاعة، موضحا أن البعض أشار إلى أن الأعداد أكبر من ذلك ويعاني 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.

وقالت مسؤولة الشؤون السياسية وصنع السلام بالأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إن القوات الإريترية انسحبت إلى مواقع متاخمة للحدود، وإن قوات من إقليم أمهرة لا تزال في مناطق بغرب تيجراي استولت عليها.

وأضافت ديكارلو: «بإيجاز، هناك احتمال بوقوع مزيد من المواجهات وتدهور الوضع الأمني سريعا، وهو أمر مقلق للغاية»، وحثت مسؤولة الشؤون السياسية، «الجبهة الشعبية» على قبول وقف إطلاق النار فورا وبشكل كامل كما حثت القوات الإريترية على الانسحاب التام.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية الاثنين الماضي، وقف إطلاق النار من جانب واحد وهو ما رفضته «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» ووصفته بالمزحة، فيما تحدثت تقارير عن استمرار الاشتباكات في بعض المناطق مع تزايد الضغط الدولي على جميع الأطراف.

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن الحكومة الإثيوبية يجب أن تظهر الآن أنها تنوي بصدق استغلال وقف إطلاق النار للتصدي للكارثة الإنسانية. وحثت جرينفيلد، جميع الأطراف على التفاوض والالتزام بوقف حقيقي لإطلاق النار.

السفارة الأمريكية في إثيوبيا تصدر إخطارا ينذر بإجلاء محتمل لـ الأمريكيين عن «ميليكي»

من جانبها، أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا إخطارا ينذر بإجلاء محتمل لـ الأمريكيين عن مدينة «ميليكي»، المركز الإداري لإقليم تيجراي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ودعت السفارة الامريكية، مواطنيها في تيجراي لإيجاد ملاذات آمنة في أماكنهم، مضيفة أنها تعمل على وضع خطة لإجلائهم المحتمل من ميكيلي، وطالبت السفارة، الامريكيين بالاتصال بها بشكل عاجل.

وأشارت سفارة الولايات المتحدة لدى إثيوبيا، إلى أنها لا تضمن الإجلاء ولا تستطيع تحديد موعده المحتمل حتى الآن، موصية الأمريكيين بمحاولة البحث عن فرصة لمغادرة ميكيلي مع قوافل الأمم المتحدة التي تنسحب من المدينة بأسرع ما يمكن.