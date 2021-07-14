«الصحة»: هدايا ومبالغ نقدية للمتبرعين بـ بلازما الدم: تبدأ من 200 جنيه

قالت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة، إن افتتاح مكان لتلقي البلازما يعد خطوة أولى في هذا المشروع الضخم الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينة أن مرضى نزيف الدم يحتاجون للحصول على مشتقات الدم، لذا جرى الاهتمام بهذا المشروع مع رغبة لإيجاد تصنيع محلي للبلازما في كل بلد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت «النحاس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، أن التبرع بالبلازما يشبه التبرع بالدم، ولكن الجهاز يفصل بين الدم والبلازما الخاصة به، موضحة أن البلازما تمثل 55% من إجمالي حجم الدم، لافتة إلى أن التبرع ينشط الخلايا الجذعية للشخص.

وأكدت المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة، أنه يمكن لأي شخص أكبر من 18 سنة التبرع، وأن يكون غير مصاب بأمراض تنتقل عن طريق الدم، مبينة أن الشخص يجرى إجراء تحليل له من أجل التأكد من عدم إصابته بأمراض قبل الحصول على البلازما الخاصة به، ويجرى أيضا توفير بدل إنتقالات.

وأشارت لمشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة، إلى أن التبرع يجرى في العباسية والمنيا وطنطا ومدينة السلام وكذلك في المهندسين، ويتيح المركز استقبال الشخص ساعة كاملة لكي يتبرع مع وجود خطة من أجل رفع عدد المراكز إلى 20 مركز.

وتابعت لمشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة: «في هدايا هيحصل عليها المتبرعين وهدايا مستمرة للمتبرعين باستمرار وده تعويض لوقت الشخص وبنديله في المرة من 200 إلى 300 جنيه، ويمكن يتبرع كل أسبوعين بس مش هنديله فلوس من أول مرة لازم بعد 3 مرات مثلا، ويكون اسمه متسجل نديله الدفعات مكتملة من الفلوس».