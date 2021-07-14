تعرف على طريقة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وتكويد السلع

أعلنت مصلحة الضرائب في وقت سابق طريقة التسجيل على منظومة الفواتير الإلكترونية وتكويد السلع والخدمات، وهو نظام مركزي لتلقي ومراجعة واعتماد الفواتير لحظيًا.

طريقة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وتستعرض الوطن في السطور التالية طريقة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وتكويد السلع التي يجب اتباعها.

١- إرسال المستندات المطلوبة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمصلحة وهو einvoice@eta.gov.eg مرفق به البطاقة الضريبية وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة وخطاب تفويض مختوم من الشركة.

2- استلام ايميل من المصلحة محدد به وقت لإنشاء الملف الرقمي وفي الموعد المحدد قدم أصول مستنداتك للاطلاع وسلم أصل خطاب التفويض إلى المأمورية المختصة.

3- ضبط إعدادات جهاز الكمبيوتر من خلال الدخول على اللينك https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/faq/ وتنزيل UAT/PrePord من خلال Root CA Certificate file واتبع الخطوات الموضحة على sdk لتسهيل عملية إعداد الشهادة على الجهاز الخاص بك.

4- استلام ايميل دعوة من مصلحة الضرائب تستطيع من خلاله التسجيل على المنظومة.

5- افتح الدعوة وكمل بياناتك على الشاشة واضغط حفظ هيجيلك OTP على تليفونك قوم بإدخاله وبكده يكون أنت سجلت على المنظومة.

6- يمكنك ضبط التنبيهات الخاصة بالمنظومة من خلال إدارة التنبيهات وبالتالي يمكنك اختيار استلام التنبيه على بريدك الإلكتروني أو sms أو على erp وكذا يمكنك استلامها دفعة واحدة أو في نفس الوقت.

7- وتتيح المنظومة إضافة مستخدمين جدد على حسابك خلاف المفوض للتعامل مع المنظومة، وذلك بتسجيل بياناتهم من رقم قومي واسم بالعربي والإنجليزية ومدة الصلاحية وطبيعة العمل.

8- وإذا كان لديك «erp» نظام تخطيط الموارد المؤسسي عليك تسجيل بياناته من نوعه ومدة صلاحيته ورابط الاتصال ومفتاح التشغيل، وعند الحفظ ترسل رسالة فيها مفاتيح الربط والتشغيل ويرجى الاحتفاظ بها لتسهيل عملية التكامل لاحقا.

طريقة تكويد السلع والخدمات على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وعن طريقة تكويد السلع والخدمات على منظومة الفاتورة الإلكترونية فهناك طريقتين للتكويد.

الطريقة الأولى: إذا كانت أكواد سلع وخدمات شركتك وفقا لنظام التكويد العالمي «GS1» ستقوم بتسجيل هذه الأكواد على منصة الفاتورة الإلكترونية، للتأكد من تفعيل تلك الأكواد على قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية.

والطريقة الثانية: إذا كانت أكواد سلع وخدمات شركتك أكواد داخلية فلابد أن تتبع الخطوات التالية:

1- ربطها بنظام التصنيف السلعي GPC.

2- تسجيل أكواد الـ EGS على منصة الفاتورة الإلكترونية والمكونة من الكود الداخلي بنظام GPC – رقم التسجيل – EG.

3- ستراجع المصلحة الأكواد للموافقة عليها.

4- بعد موافقة المصلحة تستخدم أكواد الـEGS في إصدار الفاتورة الإلكترونية.

5- وإذا كان لديك سلعة أو خدمة لا يوجد لها GPC يمكنك التواصل مع شركة GS1 لمساعدتك فى تحديد الكود الخاص بها مجانا، عن طريق إرسالك لإيميل على الإيميل التالى einvoice@gs1eg.org.