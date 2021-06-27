7 خطوات.. للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل يوليو

تسرع وزارة المالية من خطوات تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، التي تشهدها مصر، خصوصا فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يعود بالفائدة والنفع على الممولين، مع تقديم كافة التيسيرات للمجتمع الضريبي، مما يسهل معه عمل الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة والتمتع بمزاياها.

وأصدرت وزارة المالية، القرار رقم (233) لسنة 2021، بشأن معايير استخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - في إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية خطوات التسجيل ضمن البوابة الإلكترونية:

الخطوة الأولى

إرسال المستندات المطلوبة على إيميل المصلحة einvoice@eta.gov.eg مرفق به البطاقة الضريبية، وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة، وخطاب تفويض مختوم من الشركة.

الخطوة الثانية

تسلم إيميل من المصلحة محدد به وقت إنشاء الملف الرقمي، وفي الموعد المحدد؛ قدم أصول مستنداتك للاطلاع، وسلم أصل خطاب التفويض إلى المأمورية المختصة.

الخطوة الثالثة

ضرورة إعادة ضبط إعدادات جهاز الكمبيوتر من خلال الدخول على اللينك (من هنا)

الخطوة الرابعة

تنزيل تطبيق UAT/Pre Pord من خلال Root CA Certificate file مع اتباع الخطوات المطلوبة لتسهيل عملية إعداد الشهادة على الجهاز الخاص بك.

الخطوة الخامسة

تتسلم على إيميلك دعوة من مصلحة الضرائب يمكن من خلالها التسجيل على المنظومة.

الخطوة السادسة

تأكيد استلام الدعوة من الإيميل وفتحها واستكمال بياناتك على الشاشة والضغط على «حفظ»، ثم تصلك OTP على تليفونك، قوم بإدخاله لتصبح مسجلا رسميا على المنظومة.

الخطوة السابعة

يمكنك ضبط التنبيهات الخاصة بالمنظومة من خلال إدارة التنبيهات، وبالتالي يمكنك اختيار استلام التنبيه على بريدك الإلكتروني أو sms أو على erp وكذا يمكنك استلامها دفعة واحدة أو في نفس الوقت.