رئيس الإسكان الاجتماعى: شروط «المركزي» للتمويل ثابتة في كل البنوك

أجابت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على العديد من تساؤلات واستفسارات المواطنين بشأن مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وذلك خلال حوارها مع «الوطن» وإلى نص الحوار

من أين تبدأ رحلة الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

تبدأ رحلة الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، بقيام العميل المتقدم للحجز، بعملية البحث عن شقة بالأسعار المذكورة والشروط المعلنة، ومن ثم الذهاب إلى أحد البنوك ضمن مبادرة التمويل العقاري، وإحضار الأوراق الخاصة بالشقة.

ويحدد البنك لجنة تقييم للشقة ومدى مطابقتها للشروط الخاصة بالشقة، وبعد ذلك تستكمل خطوات الحصول على الشقة فى حالة مطابقة الشروط والأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي.

الشقة بـ 350 ألف جنيه لمحدودى الدخل، كيف يحصل محدودى الدخل على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

المواطنون ضمن محور محدودى الدخل، متاح لهم الحصول على شقة ضمن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى، وهو الإعلان الـ 15، والذى سيطرح قريبا، وهو من المشروعات التى سيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3 %، وتقسيط يصل لمدة 30 عاما كحد أقصى.

وفى حالة رغبته فى الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، يقوم بالبحث عن شقة قيمتها لا تتعدى الـ 350 ألف جنيه، وتنطبق عليها كافة الشروط المعلنة من قبل البنك المركزي، وهى أن تكون الوحدة مسجلة، ليس عليها مخالفات، كاملة التشطيب، وأن تكون بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمى أو السياحى.

أسعار الشقق بالنسبة لمتوسطي الدخل

ما هى أسعار الشقق لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

تبدأ أسعار الشقق لمحور متوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري، من 350 ألف جنيه، وتصل إلى 1.4 مليون جنيه، ويشترط أن تنطبق عليها كافة الشروط المعلنة من قبل البنك المركزي، والمذكورة سابقا.

إمكانية الحصول على شقة بمحافطة أخرى ضمن المبادرة

هل يمكن الحصول على شقة فى محافطة أخرى ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

متاح ذلك ولكن لمحور متوسطي الدخل فقط، ولا يتاح لمحور منخفضي الدخل، حيث يطبق عليه الشروط الأساسية للإسكان الاجتماعى والتى تنص على أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافطة أو العاملين بها.

فى حالة أن يكون الزوج يعمل بالقطاع الخاص والزوجة بالقطاع الحكومي، أيهما أفضل لتقديم طلب الحجز ضمن المبادرة؟

فى الحالتين نجمع دخل الزوج والزوجة معا، من خلال تقديم مفردات مرتب للزوجين، وفى حالة عدم تقديم مفردات مرتب للطرف الثانى سواء «الزوج أو الزوجة»، وهو لديه عمل، يرفض طلب الحجز عند الاستعلام، وبالتالى لايوجد فرق أو أفضلية فى التقديم بينهما.

شروط استفادة أصحاب المهن والأعمال الحرة بالمبادرة

ما هى شروط حصول أصحاب المهن والأعمال الحرة على شقة ضمن المبادرة؟

فى هذه الحالة يشترط تقديم شهادة إثبات دخل من محاسب، وفى مرحلة الاستعلام نتأكد من الحالة المادية للمتقدم للحجز، سواء استعلام الصندوق، أو استعلام البنك المركزي، والذي يستطيع تقديرها من خلال إيصالات المرافق الخاصة بمنزل المتقدم للحجز وعمل قاعدة بيانات لهم، وهو ما يحدث لأول مرة ضمن مبادرة التمويل العقاري.

هل مبادرة التمويل العقاري لها كراسة شروط؟

مبادرة التمويل العقاري، ليس لها كراسة شروط، ولها فقط شروط عامة للمبادرة، ومن ثم يقدم العميل ورقة دخل لأحد البنوك المتعاملة مع مبادرة التمويل العقاري، ويستكمل الإجراءات.

ولكن عند طرح إعلان جديد للإسكان الاجتماعى، ستطرح كراسات الشروط داخل مكاتب البريد المميكنة، كما حدث فى الإعلانات السابقة.

الضمانات التى المقررة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

ما هى ضمانات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري؟

الشقة هى الضمان، حيث ترهن الشقة طوال مدة السداد، وتسجيل الشقة باسم العميل ولكن ترهن لجهة التمويل، بقيمة التمويل الذى تم الحصول عليه من قبل المواطن، نطرا لكونه المصدر المسدد للدفعة الأكبر من ثمن الشقة.

هل مشروع ابنى بيتك ضمن المشروعات المستفادة من مبادرة التمويل العقاري؟

يتاح الحجز ضمن مبادرة التمويل العقاري، فى مشروع ابنى بيتك، ولكن بشرط أن يكون ليس عليه حظر، وانطباق الشروط العامة للمبادرة على الشقة والعميل.

هل المبادرة تشمل البيوت الكاملة والمحلات التجارية؟

مبادرة التمويل العقاري تنطبق فقط على الوحدات السكنية، وليس البيوت الكاملة أو المحلات التجارية والإدارية.

فى حالة استفادة الأب أو الأم من تمويل عقاري من قبل يجوز استفادة الابن أو الابنة من مبادرة التمويل العقاري؟

الزوج والزوجة كيان واحد بالنسبة لمشروعات الإسكان والمبادرة، لكن بالنسبة للأبناء يتاح لهم فرصة الاستفادة من المبادرة، بغرض الزواج، والسكن الدائم ، وليس غلق الشقة، بشرط أن لا يقل عمرهم عن 21 عاما عند التقديم للحجز.

استفادة المغتربين من مبادرة التمويل العقاري

هل يمكن للمغتربين الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

ليس هناك ما يمنع المصريين المغتربين من الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، فى حالة انطباق حدود الدخل، ولكن بإحضار أوراق إثبات الدخل، وتوثيقها من القنصليات بالخارج، ومكان تواجدهم، ومستندات الشقة التى قيمتها 1.4 مليون جنيه، وتخضع موافقة البنوك عليها، للسياسة الإئتمانية الخاصة بكل بنك، والتى تختلف من بنك لآخر.

لو قدمت طلب فى أحد البنوك واترفض اعمل ايه؟

على العميل المتقدم للحجز الذهاب إلى بنك آخر، حيث أن الشروط العامة لمبادرة التمويل العقاري موحدة بالنسبة لجميع البنوك، لكن السياسة الإئتمانية من الممكن أن تختلف من بنك لآخر.

أماكن طرح مبادرة التمويل العقاري

هل المبادرة مطروحة داخل أماكن أو محددة؟

المبادرة لا تلغى شروط الإسكان الاجتماعى، فكل ما يخص محدودى الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري يعود إلى صندوق الإسكان الاجتماعى، بمعنى إن محدودى الدخل نفس شروط الإسكان الاجتماعى، عكس محور متوسطي الدخل.

هل ينطبق تعديل الحد الأدنى للتمويل العقاري على المبادرة؟

التعديل عند العمل عليه كان يخص الإسكان التعاونى، والإسكان القومى، لاستفادة أصحاب المعاشات، سنهم 55 سنة، من الوحدات السكنية ضمن الصندوق، لكن باقى المشروعات يتم حظر بيعها لمدة 7 سنوات.

موعد الإعلان عن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعى

متى سيطرح الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى؟

سيطرح الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى بعد العيد، وهو الإعلان الـ 15، والذى سيضم وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى سواء لمحدودى أومتوسطى الدخل، وسيكون به وحدات سيتم تسليمها خلال 3 سنوات، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات.