بعد إعلانها رسميا.. اعرف الفئات غير المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري

تشترط مبادرة التمويل العقاري، الذي أطلقها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، أنَّ تكون الوحدات مسجلة، كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، وألا يكون عليها أي مخالفات.

وهناك عدد كبير من الإعلانات في مشروع الإسكان الاجتماعي لن يستفيدوا من مبادرة التمويل العقاري، والفائدة الـ3%، والتقسيط لمدة تصل إلى 30 عاما، وهي الإعلانات التي سبقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وتشمل تلك المشروعات السكنية، من الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، حتى الثالث عشر، والتي تجرى عمليات التخصيص والتسليم لهم في الوقت الراهن، وسيعاملوا بفائدة 7%.

أما المشروعات المستفادة من مبادرة التمويل العقاري، تشمل مشروع المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تضمنت شققًا للإسكان الاجتماعي، وأخرى للإسكان المتوسط بعدد كبير من المدن الجديدة.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري في مصر، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

وتسمح مبادرة التمويل العقاري الرئاسية بالتقسيط لمدة تصل إلى 30 عاما، بفائدة 3% متناقصة.

وأعلن البنك المركزي تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة «التمويل العقاري» لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل.

ويبلغ الحد الأقصى لدخل الفرد المستفيد من مبادرة التمويل العقاري 54 ألف جنيه سنويًا، وقيمة القسط الشهري للمستفيد من المبادرة من محدودي الدخل حوالى 1027 جنيهًا.