بعد وصفه كورونا بإنفلونزا صغيرة.. «الزغطة» تقود رئيس البرازيل للمستشفى

قادت الزغطة وآلام المعدة التي استمرت على مدار 10 أيام متتالية، رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، إلى مستشفى في ظل تكهنات عن حقيقة حالته الصحية ومؤشرات عن انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوى لها بسبب سوء إدارته لأزمة جائحة كورونا.

وذكرت تقارير أن بولسونارو تم نقله إلى مستشفى عسكري، في العاصمة برازيليا، حوالي الرابعة فجر الأربعاء، فيما ادعى صحفي برازيلي بارز أن الرئيس كان يعاني من انسداد الأمعاء، حسبما ذكر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأعلنت الرئاسة البرازيلية، في بيان لها، أن بولسونارو كان بخير وفي حالة معنوية جيدة، إلا أنه سيبقى تحت الملاحظة لمدة تصل إلى 48 ساعة، وقد تم إجراء فحوصات لمعرفة سبب الزغطة التي أصابت الرئيس.

كانت حالة بولسونارو الصحية موضوعا لتخمينات إعلامية متزايدة على مدار الأيام الأخيرة، بعد أن ظهر الرئيس في سلسلة من الأحداث العامة وهو يتحدث بصعوبة بشكل واضح.

وخلال رحلة لجنوب البرازيل الجمعة الماضية، قيل أن بولسونارو، اضطر لأن يترك عشاء بعدما شعر بإعياء.

وفي فيديو له على السوشيال ميديا، قال بولسونارو: إن مشكلة الزغطة التي يعاني منها بدأت بعدما أجرى جراحة في أسنانه في 3 يونيو الماضي، وألقى باللائمة على أدوية التي تم وصفها له".

وفي الأسابيع الماضية غرق بولسونارو فيما سماه محللون أسوء لحظة في فترة رئاسته التي امتدت على مدار عامين ونصف، حيث تهاوت شعبيته إلى مستوى غير مسبوق، وسط تصاعد الغضب العام إزاء طريقة تعامله مع وباء كوفيد 19، وفشله في تأمين لقاحات كافية.

ومن المعروف أن 535 ألف برازيلي لقوا حتفهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا الذي وصفه بولسونارو بأنه «إنفلونزا صغيرة»، وتشير استطلاعات الرأي بأن رئيس البرازيل سوف يفشل في الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.