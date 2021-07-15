صرف بدل نقابة الصحفيين ومكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش اليوم

تبدأ نقابة الصحفيين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بأعضاء النقابة مع الزيادة المقررة، اليوم الخميس 15 يوليو، حسبما أعلن حسين الزناتي، أمين صندوق النقابة.

وأصدر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بيانا حول صرف الزيادة الجديدة في بدل التدريب، موضحا أنه سيصرف لجميع الصحفيين أعضاء النقابة، وكذلك العاملين بالصحف القومية، بدل التدريب بالزيادة الجديدة 20%، بنفس طرق الصرف المتبعة.

بدل العاملين بالصحف القومية

وأشار «رشوان» إلى أنه بالنسبة للصحفيين من الصحف غير القومية سيحول البدل على كروتهم، أو صرفه من النقابة لمن ليس لديه كروت منهم، بدءا من اليوم الخميس، وبالنسبة لغيرهم العاملين بالصحف القومية، فكما أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فإن تحويل بدلهم من الهيئة لهذه الصحف من المقرر أنه جرى أمس الأربعاء.

كما أعلن النقيب أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تصرف كل طلبات القروض المستوفاة للشروط، ووفقا لقرار المجلس، يستمر تقديم الطلبات بمكتبه على النموذج المعد لهذا، والمتضمن تاريخ وساعة تقديم الطلب، ويحق لكل متقدم بطلب القرض أن يستعلم عن رقم ترتيب طلبه من المكتب المقصود، خلال تقدمه بالطلب.

مكافأة نهاية الخدمة

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، قد أعلنت في وقت سابق، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، عن شهر يوليو 2021، الأربعاء 14 يوليو الجاري.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن البدل سيرسل بالزيادة المقررة، مؤكدة ضرورة بدء المؤسسات في صرفه لمستحقيه فور وصوله.

صرف المعاشات

كما أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه للمرة الأولى تصرف الهيئة مكافأة نهاية الخدمة عن فترة 10 أشهر دفعة واحدة، حرصًا منها على مصلحة الصحفيين المحالين للمعاش، وتقليل الفجوة الزمنية لصرف المكافأة.

وأكد «الشوربجي» صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المحالين للمعاش بالصحف القومية عن الفترة من 19 فبراير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، اليوم الخميس، على أن تحول المكافأة لهم على حساباتهم البنكية أو البريدية.