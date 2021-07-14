«الصحة العالمية»: لم نرصد أي إصابات بمتحور «لامبدا» في الدول العربية

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن سلالة «لامبدا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم تصل حتى الآن لأي دولة عربية، حيث لم تُعلن أي دولة عربية عن رصد أي حالات من هذه السلالة داخل أراضيها، لكن ما زال متحور «دلتا» هو الأكثر انتشارًا في الدول العربية، وهناك 105 دول أعلنت رسميًا دخول «دلتا» إليها، من بينها عدد كبير من دول الشرق المتوسط.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الجميع يلاحظ أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر في انكسار، وهذا ناتج عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية في شهر رمضان، واستمرار هذه الإجراءات لما بعد عيد الفطر.

وأردف استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك مواعيد محددة لغلق المحلات والمتاجر، وهناك حرص على تطبيق القانون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة المزدحمة، وكل ذلك كان له أثر كبير في خفض عدد الإصابات، فضلًا عن استخدام اللقاحات بشكل موسع، موضحًا أنه كان يتمنى إقبال المواطنين بشكل أكبر على اللقاحات في مصر.

وأوضح الدكتور أمجد الخولي، أن حالات الإصابة بكورونا في مصر، في انخفاض مستمر منذ نهاية شهر مايو وحتى الآن، ولكنه يأمل في الوقت ذاته أن لا ينعكس هذا الانخفاض على التهاون في الإجراءات الاحترازية والعودة للزحام وعدم التباعد البدني حتى لا نواجه مرة أخرى مشكلة كبيرة في ظل التحورات التي تغزو العالم كله: «ما زالت أمامنا فرصة كبيرة في مصر وبعض دول العالم للحفاظ على هذه المستويات بالمزيد من الوعي والمزيد من الالتزام بالإجراءات».