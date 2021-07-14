«البيئة» تناقش خطة إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، لجنة تسيير المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة فى المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وممثلى وزارات التنمية المحلية والخارجية والتعاون الدولى والشركاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، لمناقشة الموقف التنفيذى والمالى للمشروع على مدار ٣ سنوات حتى ٢٠٢٣.

وأكدت «فؤاد» أن المرحلة الثالثة من المشروع تأتى استكمالاً لنجاح المرحلتين السابقتين بالتعاون بين وزارة البيئة والمنيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية من أجل التنمية، بهدف تنفيذ وتطوير ممارسات إدارة المخلفات لتصبح أكثر استدامة، من خلال تقديم الدعم الفنى لتنفيذ المخطط الرئيسى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة الذى أعده جهاز تنظيم إدارة البيئة، إلى جانب رفع مستوى الوعى بين الأهالى بأفضل الممارسات والعادات الصحيحة الداعمة للتخلص الآمن من المخلفات، وإنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بمدينة المنيا بعد نجاح نموذج مصنع مدينة العدوة الذى تم إنشاؤه خلال المرحلة الثانية من المشروع.

وأوضحت «فؤاد» فى بيان، أنه تم الاتفاق على اعتماد خطة العمل السنوية للمشروع لعام ٢٠٢١، وتعديل الخطة الزمنية للمشروع لتيسير آليات التنفيذ، وتشكيل مجموعة عمل لبحث موارد التمويل اللازمة لاعتمادها فى الاجتماع المقبل للجنة.