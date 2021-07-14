«التعاون الدولي» تُطلق المشاورات الوطنية للشراكة مع الأمم المتحدة

أطلقت وزارة التعاون الدولى، اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجى الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة فى مصر للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلاً عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئى خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.

وتتولى وزارة التعاون الدولى مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطنى والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى، كمنسق وطنى للشراكة. ويتكون الهيكل التنظيمى للإطار الاستراتيجى الحالى 2018-2022، من لجنة تسيير تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالشراكة مع السيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وعضوية عدد من الجهات الحكومية من الجهات الوطنية ذات الصلة.

وقالت رانيا المشاط، إن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق رؤية 2030 التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق».

وأوضحت «المشاط» أنه تم وضع برنامج وطنى للعمل على مستوى الإطار الجديد للفترة من 2023/2027، يعكس أولويات الدولة وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف برنامج عمل الحكومة المصرية «مصر تنطلق».