بعد تطبيق الزيادات.. اعرف أسعار السجائر الجديدة في المحلات

قررت شركة «الشرقية - ايسترن كومباني»، زيادة أسعار منتجاتها من السجائر في مصر، على أن يطبق ذلك اعتبارا من أمس الأربعاء.

وفي هذا الصدد، وفي ظل وجود فئة كبيرة من المدخنين في مصر، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز أسعار السجائر الموجودة في مصر وتفاصيل الزيادة الجديدة.

أسعار السجائر الجديدة

كليوباترا بلاك بـ24 جنيها.

مونديال بأنواعها الأحمر والأزرق والسيلفر بـ21 جنيها.

كما قررت الشركة زيادة سعر سجائر مونديال سويتش «منتول/ بلوبيري» إلى 24 جنيها.

«بوكس 10» بـ11 جنيها.

كما تقرر رفع أسعار بوسطن بلمونت إلى 18.5 جنيه.

كليوباترا كينج سايز بـ17.5 جنيه.

كليوباترا سوفت كوين بـ18 جنيها.

كليوباترا بوكس أبيض وألوان بـ19 جنيها.

سوبر بـ20 جنيها.

وأكدت الشركة أن الزيادة وفقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأصدرت شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، بيانا أظهرت فيه بيعها نحو 50.8 مليار سيجارة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي.

ووفق هذه البيانات يبلغ نصيب كل مصري ومصرية نحو 500 سيجارة خلال فترة الـ9 أشهر.

يذكر أن شركة «إيسترن كومباني» حققت إيرادات شاملة ضرائب القيمة المضافة، بلغت نحو 48.5 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 42.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، محققة زيادة نسبتها إلى 14.11%.