بـ «رباط ضغط في القدم».. مي حلمي عبر انستجرام: الحمد لله على كل شيء

«الحمد لله على كل شيء».. بهذه الكلمات أشارت الإعلامية مي حلمي، إلى إصابتها بكسر في قدمها اليسرى، ونشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعد ساعات قليلة من إعلانها استعدادها خلال هذه الأيام للزواج من شخص ما، دون الإشارة إليه، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث الشهيرة «جوجل».

و أعلنت مي حلمي الاثنين الماضي دخولها قصة حب جديدة، بعد انفصالها عن المطرب الشاب محمد رشاد، قائلة: «أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا».

وكتبت مي حلمي، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين؟ يكفي إني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري علي شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا».

ومن ناحيتة نفى المطرب محمد رشاد امكانيه عودته لمي حلمي حيث كتب عبر انستجرام قائلا: «هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، العاقل لا يُلدغ مرتين».

وكتب محمد رشاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»: «أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ومسيجات بتتبعت لي تسألني هو في عودة ولا إيه، وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تمامًا، فأحب أقول لكم بس حاجة لأنكم تهموني وأنتم أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالي، العاقل لا يُلدغ مرتين، وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء صباحكم جميل».

وأضاف: «كلمتين لكل حد مهم في حياتي، أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس وتاني، رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين ياريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليا أو لمدير أعمالي وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء ياريت يلغوا المتابعة أفضل».واختتم «لا فكرت ولا عمري هفكر، صفحة واتقفلت ووقعت من حياتي، كفاية بقى رغي في الموضوع ده».