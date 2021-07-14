«الأزهري»: يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية بشرط الولادة في فترة قريبة

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنه يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية، بشرط أن يكون الطفل ولد بأقل من 8 أشهر قبل موعد الأضحية، وأوردت دار الإفتاء، بيانا مطولا، حول جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة، ويحصل الشخص على ثواب الاثنين.

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن يوم عرفه كأي يوم، يبدأ مع صلاة الفجر وحتى غروب الشمس، ويشترط الوقوف على جبل عرفة في غضون تلك الفترة، مع الإكثار في الدعاء والتعبد والابتهال والتضرع لله.

وأوضح أن الأضحية يستوي فيها الرجل والمرأة على حد السواء، كما يجوز للمرأة أن تساعد زوجها في دفع ثمن الأضحية، لأفتا إلى أن المدين يمكنه التضحية، بشرط أن لا يكون الدين مطلوب سداده في الحال، أو أذن له صاحب الدين بإرجاء موعد رد الدين في وقت لآحق.

وأشار إلى أنه يجوز صلاة العيد في المنزل، ولا يوجد فيها خطبة، حيث أن صلاة العيد تبدأ بتكبير الإحرام، وبعدها 7 تكبيرات، ثم الفاتحة وقصار السور، وفي الركعة الثانية، يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الله 5 تكبيرات، ويقرأ بعدها الفاتحة، كما يجوز صلاتها حتى قبل صلاة الظهر بثلث ساعة، وأفضل موعد للذبح بعد صلاة العيد مباشرة.

وأكد أن صك الأضحية، هو باب جيد لإخراج اللحوم للمحتاجين، وتكون بالنيابة عن الأضحية، وأمر جائز شرعا، ومن الممكن إنابة إي من الجهات المعنية بذلك، ولا يوجد ما يمنع الاشتراك في الصك بين عدد من الأشخاص.