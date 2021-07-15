عاجل.. صدور أول ترخيص ببناء كنيسة في منطقة الدلتا بالدقهلية

أصدرت رئاسة حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد موافقة محافظ الدقهلية، ترخيصا بناء كنيسة باسم «القديس ماريوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس بالمنصورة» بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، وهي أول كنيسة يتم الترخيص بالبناء لها على مستوى تاريخ الدلتا، وثالث كنيسة على مستوى تاريخ مصر بعد كنيسة العاصمة الإدارية تحت رعاية الأسقف الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها.

إصدار أول ترخيص بكنيسة في الدقهلية

وقال وائل غالي، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والممثل القانوني لها، إننا تمكننا من الحصول على أول ترخيص لبناء كنيسة في محافظة الدقهلية على مستوى الدلتا، وذلك بالبناء في ظل غياب اللائحة التنفيذية للقانون مما أوجد صعوبات جمة في إجراءات الترخيص وبخاصة أنها المرة الأولى للجهات الإدارية التي تتعامل مع ترخيص بالبناء كنيسة على قطعة أرض فضاء لم يسبق استغلالها دينيًا.

غالي: الترخيص صدر له إعفاء دور العبادة من رسوم التحسين

وأضاف غالي، لـ«الوطن»، أنه وسط الإجراءات فقد حصلنا على إعفاء دور العبادة سواء كنائس أو مساجد من الرسوم المقررة للتحسين والمرافق وتأمين الكاميرات لدور العبادة، وهو ما يوفر مئات الآلاف لدور العبادة باعتبارها وقف لله تعالى

وأشار إلى أنه تأتي أهمية هذا الحدث كونه تطبيقها عمليا جديدا لقانون بناء الكنائس يفتح الباب أمام طلب الترخيص بالبناء لأي كنيسة بأي مكان وفقا لاشتراطات القانون ولكننا نلتمس من السلطة التنفيذية ضرورة استصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتم تسهيل الإجراءات ومع ذلك فقد حفرنا طريقا بهذا الترخيص يكون نبراسا ومثالا لتراخيص بناء الكنائس.

وأكد أن الترخيص صادر على مساحة 1200 متر مربع أرض فضاء باسم كنيسة «القديس ماريوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس بالمنصورة» بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، وتبلغ مساحة المباني 900 متر تقريبا، وهذا الأمر يمثل حدثا كبيرا بالنسبة لنا كونها أول كنيسة يصدر لها ترخيص بناء في أرض فضاء.