استعدادات عيد الأضحى في الدقهلية.. غرف عمليات 24 ساعة

اتخذت محافظة الدقهلية إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2021 وذلك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، من خلال تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات، لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع، حرصاً على صحة وحياة المواطنين، مع التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة إنتاج الخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز، وتعيين مفتش تموين بكل مخبز، وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ، لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، خاصةً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

تشكيل غرف عمليات بالمراكز خلال عيد الأضحى للتعامل مع أي طارئ

وجرى تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة ،للإبلاغ عن أي طوارئ والتجاوب معها فوراً، على مدار 24 ساعة.

وعملت محافظة الدقهلية، بحسب بيان لها، علي اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير اسطوانات البوتاجاز خلال إجازة عيد الأضحى 2021 وذلك لتغطية الاحتياجات للمواطنين مع التأكيد على الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافذ والمحلات والمعارض خاصة اللحوم والأضاحي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر والإدارات الملحقة بها وتوفير مستلزماتها مع تكثيف الحملات البيطرية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

توافر كافة الخدمات خلال عيد الأضحى بالمراكز والمدن

وكثفت محافظة الدقهلية من جهودها لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، خلال عيد الأضحى 2021، وقيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو طرح النهر واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون، وكذا الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى أو إهمال.

توفير وسائل انتقال المواطنين خلال عيد الأضحي

ونسقت محافظة الدقهلية مع الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى 2021 بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقي التاكسي الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب، وكذا قيام رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين.

وعملت علي تأمين الطرق الشريعة في المؤدية إلي المحافظات المجاورة مثل «القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط» بالإضافة إلي توفير مواصلات دائمة إلي القاهرة والإسكنتدرية خلال فترة عيد الأضحي.

ورفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أي حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، وأيضا رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق «المياه - الصرف الصحي - الكهرباء -الغاز» ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة برئاسة مناسبة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أي أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

استعدادت بالمساجد لصلاة عيد الأضحى

وبالنسبة لصلاة عيد الأضحى 2021 فقد استعد مديرية أوقاف الدقهلية بأعمال التطهير لها وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثناء الصلاة بالمساجد المحددة لإقامة صلاة العيد بنطاق المحافظة وعدم إقامة الصلاة في الساحات ومتابعة ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية من قبل مرتادي المساجد لأداء الصلاة وعدم فتح دورات المياه.

مصيف جمصة يستعد لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى

واستعد مصيف جمصه السياحي، لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى بتكثيف أعمال النظافة ورش الناموس وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وانضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أي أحداث فورا بتنسيق وتعاون تام من الوحدة المحلية لمدينة جمصة لتوفير جميع الخدمات لرواد المصايف خلال فترة العيد، وذلك لجذي أكبر عدد من املواطنين من المحافظات المجاورة مثل: دمياط ـ كفر الشيخ، محافظة الغربية، محافظة الشرقية، المنوفية، وغيرها من محافظات مصر.