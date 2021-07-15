عائلة عثمان تتلقي العزاء في وفاة السيدة جيهان السادات بالإسماعيلية (صور)

استقبلت أسرة النائب السابق محمود عثمان، العزاء في السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، أمس الأربعاء بالإسماعيلية.

وقدم عدد من أهالي الإسماعيلية ومحبي السيدة جيهان السادات العزاء للسيدة جيهان، نجلة الرئيس أنور السادات، زوجة النائب محمود عثمان.

وتقدم العزاء النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في فيلا المعلم عثمان أحمد عثمان بمحافظة الإسماعيلية.

وقال المهندس محمود عثمان، نجل المعلم عثمان أحمد عثمان، صهر الرئيس الراحل أنور السادات، إن عائلة عثمان حرصت علي إقامة العزاء لمن لم يستطع من أبناء الإسماعيلية تقديم هذا الواجب في مسجد المشير بمدينة القاهرة.

وكان قد نعي محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، السيدة جيهان السادات، فيما تقدم نواب المحافظة بالتعازي في وفاة الفقيدة.

وكانت أسرة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، تلقت العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد أن وافتها المنية الجمعة الماضية.

وتوافد المعزون على قاعة العزاء، ما بين أقارب أسرة السادات ومحبي السيدة الأولى السابقة؛ إذ حرصوا على تقديم واجب العزاء، فضلا عن حضور عدد من الشخصيات العربية.

وكانت قد شهدت الطرقات المؤدية للعزاء تشديدات أمنيا بوجود مدرعتان إلى جوار قاعة العزاء، ووضعت 9 بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن في طريق المعزين قبل الدخول إلى القاعة.

وعززت قوات التأمين بفرق من الشرطة النسائية والشرطة العسكرية، وحرص أعضاء الأخيرة على إرشاد المعزين لوجهاتهم، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأصحاب الكراسي المتحركة على الدخول لمكان العزاء.