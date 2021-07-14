مشاجرة قطار الإسماعيلية.. اختلفا على الجلوس فضغطا «بلف الهواء»

تسببت مشاجرة بين اثنين من الركاب في توقف القطار القادم من الزقازيق والمتجه إلى بورسعيد، قرب محطة التل الكبير، في نطاق محافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء، الأمر الذي عرض حياة الركاب للخطر، واستدعى تدخل الشرطة والقبض على المتهمين.

بداية الواقعة

وبحسب «محمد إبراهيم»، أحد ركاب القطار من شهود الواقعة، فإن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين شخصين علي أولوية الجلوس على أحد مقاعد القطار، سرعان ما تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث تبادل كل منهما الاعتداء على الآخر، مشيراً إلى أنه كان من الواضح من ملابس الراكبين أنهما يعملان في إحدى الشركات الزراعية التابعة للقطاع الخاص، وأنهما معتادان على ركوب القطار يومياً.

وأضاف «إبراهيم» أنه أثناء المشاجرة، وبينما حاول بعض الركاب التدخل بين طرفي المشاجرة، شعرنا بتوقف القطار بشكل مفاجئ، وكأن هناك حادث، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين جميع الركاب.

توقف القطار بسبب الضغط على «بلف الهواء»

وأوضح «إبراهيم» أنه تبين أن سبب توقف القطار يرجع إلى قيام أحد العاملين، طرفي المشاجرة، بالضغط على «بلف الهواء» الخاص بالعربة، هو ما دفع قائد القطار إلى التوقف على الفور، إلى أن تبين أن الضغط على «بلف الهواء» كان نتيجة مشاجرة بين اثنين من الركاب.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً بتوقف أحد القطارات قرب مركز ومدينة التل الكبير، والقبض على المتهمين في المشاجرة، التي تسببت في توقف القطار وتعريض حياة المواطنين للخطر.

استكمال التحقيقات وعرض المتهمين على النيابة

وتمكن أفراد أمن القطار من فض المشاجرة والتحفظ على طرفيها، وتم إخطار الشرطة، التي تسلمتهما، وجرى تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اعترف أحد المتهمين بأنه ضغط «بلف الهواء» بالخطأ، أثناء المشاجرة، دون قصد منه، وهو ما تسبب في توقف القطار.