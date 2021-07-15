الإسكان: الحياة ستبدأ في «الإدارية» بإنشاء المونوريل وانتقال الموظفين

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إنه من المتوقع أن ينتقل للعاصمة الإدارية في عام 2023 نحو 100 ألف موظف، مقارنة بنحو 40 ألف موظف سينقلوا خلال الشهرين المقبلين، من خلال خط لتوطينهم عبر الأحياء السكنية والمدارس الدولية والحكومية والجامعات الخاصة، لافتا إلى أن هناك مناقشات جرت في لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة إنشاء جامعات حكومية في العاصة الإدارية وأيضا بالمدن الجديدة، لتخفيف الضغط عن القاهرة.

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره في برنامج «المواجهة»، على شاشة «extra news»، أن الحياة ستبدأ في العاصمة الإدارية مع نقل الموظفين وإنشاء القطار الكهربائي والمونوريل، الذي سينقل المواطنين من غرب القاهرة في أكتوبر وزايد إلى العاصمة الإدارية، مؤكدا أن الطلب سيتزايد على المدينة، مشيرا إلى أن المدن الجديدة هي الأكثر جذبا للمستثمرين من خلال سهولة الحصول على أراضي، وفق آليات واضحة طالما أن المستثمر يمتلك الخبرة والملاءة المالية.

وأردف مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن هناك أكثر من 14 مدينة جديدة تقام عبر هيئة المجتمعات العمرانية، بالتعاون مع مختلف الجهات، منها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة، التي تقام على 49 ألف فدان، وحول الطريق الساحلي بطول 38 كيلومتر لخدمتها، والتي تتضمن مبنى مجلس الوزراء الذي انتهي منه، وعقدت عدة جلسات للحكومة به.

وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن الدولة أصبح لها السبق في تنفيذ خطة التنمية وإقامة المناطق الجاذبة للاستثمار، وهو ما ظهر في العاصمة الإدارية من خلال البرج الأيقوني والأحياء السكنية، وفي العلمين الجديدة يجرى إنشاء منطقة الأبراج، والمشروعات كافة التي تنفذها الدولة، وتتم وفق بنية تحتية على أعلى مستوى تتناسب مع متطلبات مدن الجيل الرابع، ما فتح الباب لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية أمام المطورين شريطة الجدية والالتزام بالتنفيذ.