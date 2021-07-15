عاجل.. الشرطة تخلي عقار فيصل بعد نشوب حريق هائل أسفله

أخلت قوات الشرطة عقار فيصل الذي نشب فيه حريق هائل بمعرض سجاد أسفله، بعدما امتدت النيران ووصلت إلى الطابق الأول.

وقطعت قوات الحماية المدنية الكهرباء عن العقار، حتى لا تتفاقم المشكلة مسببة كارثة كبيرة، في المنطقة.

يشار إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بسيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق، وامتدت النيران إلى الطابق الأول، ما أثار ذعر الأهالي في المنطقة، وتجمع عدد من المواطنين في محاولة منهم قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق.