الانتهاء من الإضاءة الليلية لمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ

أنهت محافظة جنوب سيناء، منظومة الإضاءة الليلية الخاصة بمضمار الهجن الدولي في مدينة شرم الشيخ، ليصبح أول مضمار دولي للهجن مضاء ليلًا على مستوى العالم.

,قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الإضاءة الليلية بمضمار الهجن الدولي المقام على أرض مدينة شرم الشيخ، مما سيسهم في إحداث ثورة في سباقات الهجن الدولية على أرض مدينة السلام، لكونه المضمار الوحيد عالميًا المضاء ليلًا، وصالح لإقامة السباقات الليلية.

استخدام طرق غير تقليدية وغير مكلفة لإنارة المضمار

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم الخميس، أنه جرى استخدام طرق غير تقليدية وغير مكلفة لإنارة المضمار، وذلك باستخدام خوارج الأسفلت من تطوير الطريق الدائري، وفرمة وتكسية الطرق الترابية المعدة للسيارات المرافقة للهجن، وسيارات البث والتصوير التليفزيوني، والمعلقين، والإسعاف، والتأمين، بعرض 5 أمتار وطول 6 كيلو مترات.

إعادة تدوير المواسير والبلدورات القديمة المتهالكة

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه جرى استخدام المواسير والبلدورات القديمة المتهالكة، بعد إعادة تدويرها وطلائها، فضلا على استخدام الأعمدة القديمة، ورفع كفائتها من خلال طلائها وغرسها بطول المضمار، وتوصيل الكهرباء، ليصبح المضمار مستعد لإقامة مسابقات دولية ليلية، كما جرى غرس 300 نخلة مثمرة حول المضمار، وإنشاء 2 بوابة لسباقات 3 كيلو مترات، وسباقات 5 كيلو متر، ليصبح المضمار جاهز لجميع السباقات.

إنشاء مستشفى بيطري بالمضمار لعلاج الهجن

وأشار إلى أنه جرى البدء في إنشاء المستشفى البيطري بالمضمار لعلاج الهجن، وإنشاء قرية للتراث البدوي خلف المنصة لعرض المنتجات البدوية والسيناوية، وإقامة معارض دولية على هامش السباقات، فضلًا عن التطوير الشامل للمنصة الرئيسية وتزويدها بأحدث الأجهزة الإلكترونية، والشاشات، وأجهزة التكييف، لتكون جاهزة لاستقبال كافة الضيوف من أنحاء العالم.

افتتاح تطوير المضمار في بداية العام المقبل

وأوضح المحافظ أن فكرة الإنارة الليلية للمضمار جرى وعرضها على الدكتور اشرف صبحي، وزارة الشباب والرياضة لدراستها، وأعجب بها الوزير، وأعلن اعتمادها، وجرى تكليف اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ بالتنفيذ، مع متابعة أسبوعية منه لكافة مراحل العمل.

وأعلن أنه سيجري الانتهاء من هذه الأعمال في بداية العام المقبل، ومن المقرر افتتاح أعمال التطوير في الذكرى الثانية لافتتاح المضمار وتحديدًا في 16 يناير 2022.