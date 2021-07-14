500 جنيه حافز مادي للناجحين بمحو الأمية في جنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الدكتور عاشور عامري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بمدينة طور سيناء، بحضور أيمن ماضي، مدير عام هيئة محو الأمية بجنوب سيناء، لوضع اللمسات الأخيرة للخطة التنفيذية لمحو الأمية بمحافظة جنوب سيناء، تمهيداً لإعلانها خالية من الأمية خلال عام.

وقال محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، إن القيادة السياسية حريصة على بناء جمهورية جديدة خالية من الفقر والجهل والمرض، من خلال تكثيف العمل بمشروعات محو الأمية بالمحافظات الحدودية بصفة خاصة وكافة محافظات مصر بشكل عام، لإعلانها خالية من الأمية خلال عامين.

وأكد أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة الإمكانيات والخدمات للهيئة العامة لتعليم الكبار، لوضع الأطر التنفيذية لإعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية خلال عام.

وأشار إلى أنه جاري حصر أعداد الأميين بمدن المحافظة ووديانها والقرى والتجمعات البدوية التابعة لكل مدينة، لافتاً إلى أنه يجري تقديم حافز مادي للدارس الناجح يصل إلى 500 جنيه، بينهم 250 جنيهاً من المحافظة، و250 جنيهاً مقدمة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالتعاون مع البنك الأهلي، لتشجيع المواطنين على الانتظام في فصول محو الأمية.

وأضاف أن المحافظة ستقدم حافزاً آخر للمعلم، قدره 250 جنيه عن كل شخص يتم محو أميته، إضافة للحافز المقدم من هيئة تعليم الكبار.

ومن جانبه، قال أيمن ماضي، مدير عام هيئة محو الأمية بجنوب سيناء، إن القوات المسلحة والشرطة تشارك في فتح فصول محو أمية المجندين، إضافة إلى مشاركة كافة الجهات بالمحافظة من مديريات الصحة والتضامن، والمجلس القومي للمرأة، ودعم جميع رؤساء المدن.

وأكد مدير هيئة محو الأمية أنه جرى زيارة فصول محو الأمية في «وادي مندر»، التابع لمدينة شرم الشيخ، وزيارة فصول لمحو الأمية بمنطقة «العَصَلة»، و«وادي فران»، و«الشيخ عواد»، نتيجة للإقبال على فصول محو الأمية.

وأوضح أن الهيئة حريصة على عقد لقاءات تثقيفية مع المواطنين، لتوعيتهم بأهمية الالتحاق بفصول محو الأمية، إضافة إلى التوعية المستمرة عبر إذاعة جنوب سيناء، وجرى استهدفت محو أمية 11818 مواطناً على مستوى كافة المدن، وبلغ معدل التنفيذ خلال 4 سنوات، محو أمية 7618 مواطناً.