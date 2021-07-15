تعرف على سر الرقم 7 عند النوبيين.. عادات موروثة وطقوس ثابتة

تشتهر محافظة أسوان بأنها محافظة قبلية، ذات تنوع قبلي بين أبنائها، ومن أهم القبائل الموجودة في المحافظة الجنوبية هي «النوبة»، التي ورث أهلها العادات والتقاليد عن أجدادهم، ومن أبرز ما يميز أبناء النوبة حبهم للرقم 7 الذي أصبح أهم الأرقام في النوبة وبين النوبيين.

«الوطن»، التقت الدكتور محمد صبحي، أحد أهم المؤرخين النوبيين، مقيم بقرية جزيرة أسوان النوبية، والذي أكد أن النوبيين أحبوا الرقم 7 وعشقوه لأسباب عدة من بينها أن الرقم 7 هو قاسم مشترك في معظم الطقوس الخاصة بأبناء النوبة وهي كالتالي:-

1- أخذ 7 حفنات من التراب من تحت أقدام خطوات المسافر والاحتفاظ بها حتى عودته لنثرها على عتبة الباب .

2- عند حفر أساس منزل جديد توضع فيه 7 بلحات.

3- لا يخرج العريس إلى أسرته إلا في اليوم السابع من حفل الزفاف ثم يقوم بزياره 7 منازل للأقرباء.

4- تقفز المرأه التي ولدت حديثا 7 مرات فوق كومة من النار وفي اليوم السابع تغسل وجهها بالرماد في نهر النيل.

5- يؤخذ الطفل في اليوم السابع إلى النيل لغسل وجهه ويديه و قدميه وهو ما يعرف خارج النوبة بيوم «السبوع».

6- الدوران حول نخلة معمرة 7 مرات للزوجين الحديثين ممسكين بعود أخضر به 7 ورقات.

٧- يمكث الطفل عند ختانه من شروق الشمس حتى غروبها خارج المنزل، ويتكرر ذلك على مدار 7 أيام متواصلة ثم يعود إلى بيته ويبدأ حياته من جديد.