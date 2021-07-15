45 يوما من استقرار أسعار الحديد بالأسواق.. «الأعلى بـ 14600 جنيه»

واصلت أسعار الحديد اليوم الخميس 15 يوليو 2021، استقرارها في كافة محافظات مصر على مدار الـ45 يوما الماضية، دون زيادة، وهو ما أرجعته الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية لاستقرار أسعار المواد الخام عالميا خلال الفترة الماضية.

أسعار الخامات عالميا

وسجلت الخامات عالميا، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، استقرارا في أسعارها بالمقارنة بأمس الأربعاء، ليباع خام الحديد 216.25 دولا، وفحم الكوك يباع بـ 207 دولارات، وخردة الصاج يباع بسعر 484.5 دولار، والبليت بـ 665 دولار، وحديد التسليح بسعر 815 دولار، ولفائف أسلاك تباع بـ 815 دولار، والمسطحات بـ900 دولار.

الاتحاد العربي للصلب

وكان كمال جودي، الأمين العام للاتحاد العربي للصلب، قد أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء أكثر القطاعات تأثرا منذ العام الماضي 2020، ولكن رغبة الحكومات في إعادة وتيرة البناء وتبسيط الإجراءات، ساهمت في ارتفاع الطلب على الصلب عام 2021 بنسبة 8% لدول الخليج، ليصل إلى 18.3 مليون طن، وبنسبة 7% لدول شمال إفريقيا ليصل إلى 18.4 مليون طن، ولكن سيظل دون مستويات ما قبل الجائحة.

الشعبة العامة لمواد البناء

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن استقرار الأسعار إلى استقرار الأسعار العالمية للخامات وعدم قفزاتها، لافتا إلى أن شركات حديد التسليح ثبتت الأسعار للشهر الثاني على التوالي وانخفاضات متتالية الأسعار العالمية في عدد كبير من الدول.

وأشار إلى أن استقرار أسعار الحديد يؤدي إلى هدوء الأسواق وزيادة الطلب، لافتا إلى ارتفاع كبير في الطلب خلال الأيام الماضية لعودة الانتعاشة إلى الأسواق بسبب عودة والعاملين بالخارج.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 13يوليو 2021، حيث يأتي حديد عز في مقدمة الأسعار نظرا لارتفاعه.

أسعار حديد التسليح اليوم الخميس 15يوليو 2021

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى في أسعار الحديد بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- بينما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- وفي شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة عطية يباع بها طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- وشركة سرحان يباع بها الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح وصل إلى 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح بسعر 14350 جنيهًا.